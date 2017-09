José Mourinho szelleme kísért a Real Madridnál

A Bundesliga 6. fordulója meglepetéssel indult: a Bayern München csak 2-2-es döntetlent játszott a múlt hét elején edzőváltáson áteső Wolfsburggal. (A korábban a Mainzot dirigáló Martin Schmidt vette át a csapatot.) A címvédő az első félidőben kétgólos előnybe került, előbb Robert Lewandowski értékesítette kiharcolt büntetőjét, majd Arjen Robben lőtt a kapuba. A vendégek a második félidőben szabadrúgásból szépítettek, Maximilian Arnold lövésénél Sven Ulreich kapus nagyot hibázott, egy kézzel akart védeni, de ügyetlenül ért a labdához. A végeredményt Daniel Didavi állította.

A Borussia Dortmund gólt kapott ugyan a Mönchengladbachtól, az elsőt a szezonban, de hatot lőtt, Pierre-Emerick Aubameyang három, Maximilian Philipp két gólt szerzett. A gólkülönbség feltétlenül meglepetés, mert a Gladbach az első öt fordulóban kevesebb gólt kapott (ötöt), mint ezen az egy meccsen.

Az RB Leipzig két nyeretlen találkozó után otthon győzött az Eintracht Frankfurt ellen, Gulácsi Péter visszakerült az első csapatba. Szalai Ádám továbbra is sérült, de nélküle is megy a Hoffenheimnek, amely legyőzte a Schalkét, és még veretlen. Dárdai Pál Herthája egygólos, tulajdonképpen papírforma-vereséget szenvedett Mainzban.

Immár meglepetésnek számít, hogy a Hannover nem tudott győzni hazai pályán, a Köln kibekkelte a 90 percet, s ezzel megszerezte első pontját.

Bundesliga, 6. forduló

Bayern München–Wolfsburg 2-2

Borussia Dortmund–Mönchengladbach 6-1

RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 2-1

Hoffenheim–Schalke 2-0

Mainz–Hertha BSC 1-0

VfB Stuttgart–Augsburg 0-0

Werder Bremen–Freiburg 0-0

Hannover–Köln 0-0

Bayer Leverkusen–Hamburger SV 3-0

Az élcsoport állása: 1. Dortmund 16 pont, 2. Hoffenheim 14, 3. Bayern München 13, 4. Hannover 12.

Olaszországban a Juventus 4-0-ra megnyerte a városi rangadót a Torino ellen. Paulo Dybala vezető gólja után a „bikák” emberhátrányba kerültek Daniele Baselli piros lapja miatt. Az első félidőben még Miralem Pjanic, a másodikban Alex Sandro és újra Dybala szerzett gólt. Szinte minden, a bajnokcsapat oldaláról nyilatkozó kiemelte, nehezebb derbire számított. A Torónak ez volt az első veresége a bajnoki idényben.

A Napoli tartja a lépést az Öreg Hölggyel, Ferrarában, a Stadio Paolo Mazzában 3-2-re nyert a SPAL ellen. A hazaiak előbb vezetek, majd 1-2-nél egyenlítettek, de a hajrában Faouzi Ghoulam a Napoli javára döntötte el a mérkőzést. A kék-fehérek sorozatban a tizedik bajnoki győzelmüket érték el.

Az Inter nagyon megszenvedett a Genoával. Danilo D'Ambrosio a 87. percben szerezte meg a győztes gólt. Utána felettébb paprikás lett a hangulat, a vendégektől Adel Taarabt és Stephane Omeonga is piros lapot kapott. Második vereségét szenvedte el az AC Milan, a Lazio után a

Sampdoriától is kikapott idegenben. Az első három helyezetten kívül egyedül veretlen genovaiak Duvan Zapata és Ricardo Alvarez egy-egy góljával nyertek a Luigi Ferraris Stadionban. Montella csak az első bekapott gól után cserélt, pedig addig sem lehetett nagyon elégedett a Milan játékával. A 3-5-1-1-es felállításban a piros-feketék semmilyen veszélyt sem jelentettek a Samp kapujára.A Bologna győzött a Sassuolo pályáján, Nagy Ádám ezúttal sem kapott játéklehetőséget.

Serie A, 6. forduló

Sampdoria-AC Milan 2-0

Juventus-Torino 4-0

AS Roma-Udinese 3-1

SPAL-Napoli 2-3

Cagliari-Chievo 0-2

Crotone-Benevento 2-0

Verona-Lazio 0-3

Internazionale-Genoa 1-0

Sassuolo-Bologna 0-1

Fiorentina-Atalanta 1-1

Az élcsoport állása: 1. Juventus 18 pont, 2. Napoli 18, 3. Inter 16.

Spanyolországban a Barcelona a hatodik fordulóban is győzött, ezúttal a Girona ellen nyert 3-0-ra. Különleges mérkőzés volt, az újonc az első két gólhoz hozzásegítette a listavezetőt, a középpályás Aday, majd Gorka Iraizoz kapus is öngólt vétett. A harmadik gólt Luis Suárez szerezte meg. Hatból hat győzelem – kiváló rajt, de nem példátlan a katalán megaklub történetében. James Bellamy 1929-ben is így kezdett, majd Johan Cruyff is a Dream Teammel 1990-ben, de az utóbbi húsz évben váltak gyakoribbá az ilyesfajta pazar rajtok. Louis van Gaal 1997-ben, Pep Guardiola 2009-ben, Tito Vilanova 2012-ben és Tata Martino 2013-ban is ezzel az eredménysorral indította a szezont. Ugyanakkor a tizennyolcas (20-2) gólkülönbség az eddigi legjobb az álomrajtok közül is.

Ezzel szemben a Real Madrid, noha Dani Ceballos az első félidőben lőtt duplájának köszönhetően kiszenvedte a győzelmet az Alavés pályáján, nem lehet büszke a szeptemberi bajnoki formájára. Az elmúlt tizenegy évben csupán egyszer, José Mourinhóval 2012 őszén kezdett a mostani 11 pontnál kevesebbel a Madrid az első hat fordulóban. A portugállal akkor tíz pontot gyűjtött, három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel. Most három győzelme, két döntetlenje és egy veresége van. Meglepő, de hét csapat is kevesebb gólt kapott nála.

Rangadót nyert az Atltico Madrid a Sevilla ellen, s ezzel feljött a második helyre. Az új stadionban, a Wanda Metropolitanóban 60 823 néző látta a találkozót, amelyen Yannick Carrasco szerezte az első gólt rögtön a második félidő elején, majd Antoine Griezmann biztosította be a három pontot, a 69. percben. Nem ritkaság a spanyol futballban, mégis megjegyzésre érdemes: mind a két csapatot argentin edző, Diego Pablo Simeone és Manuel Eduardo Berizzo irányította. Mind a ketten mindössze három-három spanyolt állítottak a kezdő csapatukba.

Primera División, 6. forduló

Girona-FC Barcelona 0-3

Málaga-Athletic Bilbao 3-3

Atlético Madrid-Sevilla 2-0

Alavés-Real Madrid 1-2

Espanyol-Deportivo 4-1

Getafe-Villarreal 4-0

Las Palmas-Leganés 0-2

Eibar-Celta Vigo 0-4

Real Sociedad-Valencia 2-3

Az élcsoport állása: 1. Barcelona 18 pont, 2. Atlético Madrid 14, 3. Sevilla 13, 4. Valencia 12, 5. Real Madrid 11.

