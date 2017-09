Alapvető változás lesz az úszószövetségben

Lesz újra ifjúsági és nyílt vízi kapitány, mint korábban, akik legutóbb szövetségi edzőként dolgoztak az egyedüli szövetségi kapitány mellett, tehát az elnevezésben lesz változás, de a tartalmában, a hétköznapi munkavégzésben nem - mondta el az InfoRádiónak Sós Csaba, aki ezentúl csak a felnőtt válogatott szakvezetőjeként dolgozik majd.

Az edzőbizottságban is változás történt, a világbajnoki ezüstérmes Milák Kristóf edzője, Selmeci Attila tizedikként bekerült a testületbe.

A hétvégi tisztújításig Sós Csaba a szövetség szakmai alelnöke is volt, mostantól ezt a posztot Turi György tölti be, de Sós szerint ez nem változtat a viszonyukon, hiszen amellett, hogy az edzőbizottságban is együtt dolgoztak, már gimnáziumba is együtt jártak, Turi lányának pedig ő a keresztapja.

"Sok meglepetés itt nem várható..." - mondta a szövetségi kapitány.

Ismét van főtitkára is a szövetségnek Batházi Tamás személyében.

"Alapvető változás lesz. Korábban az úszószövetség mindig a főtitkár köré épült, az elnökhöz ritkán jutottak el a versenyzők, mert egyszerűen nem volt rá szükség. A főtitkár szerepe meghatározó, ez súlyponti elmozdulás, és Batházi Tamás az úszásból jött, egy magyar bajnok úszóról beszélünk, akitől sokat várok és sok feladat is lesz" - mondta Sós Csaba.

