Neymar visszatér, nem is akárki ellen

A csoport

Az első meccsén háromgólos győzelmet arató Manchester United a Lisszabonban remekül rajtoló CSZKA-nál vendégeskedik. Az előző idényben, az Európa Liga-sorozatban, sok kritika érte José Mourinhót a csapata túlságosan védekező játéka miatt. A hátsó alakzatra most sem lehet panasz, De Gea és a védői az első hat Premier League-fordulóban csak egy mérkőzésen kaptak gólt, ilyen jó mutatóval még egy csapat sem kezdett az angol élvonalban 2004 ősze óta. (Akkor is Mourinho alakulata, a Chelsea.) Ám ellentétben az előző szezonnal, a United most termeli a gólokat. Elsősorban Lukaku eredményességének tulajdoníthatóan a csapat már most annyi gólt szerzett, pedig még a szeptembernek sincsen vége, mint tavaly november utolsó napjaiig. Az egyetlen gond, hogy a „vörös ördögök” nyeretlenek maradtak a legutóbbi öt idegenbeli BL-mérkőzésükön (sőt, ezeken csak egy pontot szereztek), igaz, a CSZKA ellen eddig még, négy mérkőzésen, veretlenek maradtak.

A másik találkozón két pont nélküli találkozik Bázelben. A portugálok reményeit erősíti, hogy a svájci bajnok a legutóbbi öt főtáblás hazai mérkőzésén nyeretlen maradt.

A csoport: CSZKA Moszkva–Manchester United, FC Basel–SL Benfica.

A csoport állása: 1. Manchester United 3 pont, 2. CSZKA 3, 3. SL Benfica 0, 4. FC Basel 0.

B csoport

Carlo Ancelotti visszatér Párizsba, korábbi együttese ellen vezényli a bajorokat. Noha a PSG-ben sok fontos változás történt az elmúlt években, többen is voltak a mostaniak közül is az olasz „Mister” játékosai. Közülük Marco Verratti, a franciák olasz középpályása külön is kiemelte, milyen sokat köszönhet Ancelottinak. Neymar, aki kihagyta a Montpellier elleni hétvégi bajnokit (0-0), visszatér a csapatba. Nincsenek rossz emlékei a Bayernről, a BL-elődöntőben, 2015 májusában két mérkőzés alatt három gólt is lőtt a német bajnoknak. A PSG a legutóbbi kilenc hazai BL-mérkőzésén veretlen maradt, története során eddig háromszor játszott a Bayern ellen pályaválasztóként, mindannyiszor győzött.

A másik párban az Anderlecht a Celticet fogadja, abban a reményben, hogy nem most törik meg a skótok rossz sorozata. A zöld-fehérek a legutóbbi 16 idegenbeli európai kupameccsükből egyet sem nyertek meg.

B csoport: Anderlecht–Celtic, PSG–Bayern München.

A csoport állása: 1. PSG 3 pont, 2. Bayern München 3, 3. Anderlecht 0, 4. Celtic 0.

C csoport

Már este hat órakor elkezdődik a futballtörténelem első azerbajdzsáni BL-mérkőzése. A Qarabag FC a Stamford Bridge-en súlyos vereséget szenvedett, az AS Roma hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott az Atléticóval az első fordulóban. Óriási az érdeklődés a mérkőzés iránt, Baku legnagyobb stadionjában, amely egyébként majd a 2019-es BL-döntő helyszíne is lesz, telt ház előtt játszanak majd a csapatok. Az AS Romának az utóbbi időben rossz a BL-ben az idegenbeli mérlege, de a hazai pontvesztés után szinte győzelmi kényszerben van.

Az Atlético és a Chelsea egy „csatán” már túl van, megállapodott a két klub abban, hogy Diego Costa januártól visszatér az Atlétihez. Antonio Conte öt spanyol játékossal utazott el a találkozóra, s természetesen tagja a keretnek Thibaut Courtois is, aki egy idényt az Atléticóban védett, a Chelsea kölcsönjátékosaként. Diego Simeone gárdájának kifejezetten jó a hazai mérlege a BL-ben, a legutóbbi tizenegy találkozóján veretlen maradt. A két csapat 2014 tavaszán az elődöntőben találkozott egymással, akkor az Atlético ment tovább, de a madridi mérkőzés döntetlenre végződött. Az Atlético az első európai kupamérkőzését játssza az új stadionjában.

C csoport: Qarabag–AS Roma, Atlético Madrid–Chelsea.

A csoport állása: 1. Chelsea 3, 2. Atlético, AS Roma 1-1, 4. Qarabag FC 0.

D csoport

Torinóban két, még pont nélküli csapat találkozik. A Juve a favorit, részben Pazar bajnoki formája, részben jó hazai BL-mérlege miatt is. Immár 19 találkozóján veretlen pályaválasztóként a királykategóriában. Az Olimpiakosz edzőt váltott a napokban, Takisz Lemonisz vette át a csapatot a korábbi albán válogatott Besnik Hasitól. Az elmúlt hetek gyenge szereplése miatt a kapus Sztefanosz Kapinóban találta megt a bűnbakot, el sem vitte őt a csapattal Torinóba, így az olasz származású, de belga állampolgárságú Silvio Proto fog védeni.

A Sporting tavaly a Real Madriddal volt azonos csoportban, most megkapta a Barcelonát. A katalánok a legutóbbi négy idegenbeli BL-mérkőzésükből hármat elveszítettek, mégpedig a Manchester Citytől, az AS Monacótól és a Juventustól összesen tíz gólt kapva. A katalánok éppen Lisszabonból, de a nagy rivális Benficától igazoltak egy védőt, Nelson Semedót a nyáron. A Sporting védője, Jérémy Mathieu az előző idényben még a Barcelona keretének tagja volt.

D csoport: Juventus–Olimpiakosz, Sporting CP–FC Barcelona.

A csoport állása: 1. Barcelona 3 pont, 2. Sporting 3, 3. Olimpiakosz 0, 4. Juventus 0.

