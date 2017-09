Liu Shaolin aranyérmes 500 méteren

A táv tavalyi világbajnoka a negyed- és az elődöntőben is futamgyőztes volt, a fináléban pedig rajt-cél győzelmet aratott.

Ez a volt a magyarok első érme a budapesti világkupán, az előző három számban, 1500 méteren mindkét nemnél és 500-on a nőknél dél-koreai siker született.

Liu Shaolin Sándor a harmadik negyeddöntőben másodikként fordult be az első kanyarba, s ezt a pozícióját tartotta, majd három körrel a vége előtt az egyik kanyar kijáratánál belülre került, az egyenesben pedig megelőzte a háromszoros olimpiai bajnok kanadai Charles Hamelint. A táv tavalyi világbajnoka könnyedén őrizte a pozícióját, mert a szám vancouveri bajnoka a mögötte korcsolyázó hollandokkal harcolt a második helyért, amelyet végül Dylan Hoogerwerf szerzett meg a hatszoros világbajnok, egyben vb-címvédő honfitársa, Sjinkie Knegt előtt. Az elődöntőben Liu Shaolin ugyanezt a taktikát követte: az első kanyart másodikként vette be, majd két körrel a vége előtt ugyanolyan manőverrel ment el az éllovas kanadai Samuel Girard mellett, akit végül dél-koreai ellenfele is megelőzött a továbbjutásért vívott harcban.

A fináléban a legjobb, belső helyről rajtolhatott Liu Shaolin, aki ha nehezen is, de megtartotta első helyét a négyszeres világbajnokkal, a szám kétszeres vb-aranyérmesével, a kínai Vu Ta-csinggel szemben. A magyar versenyző olyan őrült tempót diktált, hogy sem a kínai, sem a két dél-koreai riválisának nem volt esélye előzésre, utóbbi kettő végül megelőzte Vut, így ők lettek érmesek Liu Shaolin mögött.

"Az volt a taktika, hogy élre állok a rajt után. Azon meglepődtem, hogy senki nem támadott. Amikor már csak két kör volt hátra, akkor váltottam ritmust, hogy ez már ne is változzon" - értékelt Liu Shaolin, aki hozzátette, sokat segített neki a hazai közönség is, továbbá rendkívül elégedett, hogy eddig mindkét távon döntőben szerepelhetett.

Burján Csaba rosszul rajtolt negyeddöntőjében, így csak az utolsó, ötödik pozícióban volt az első kanyarban, de rögtön az első egyenesben kicsúszott kínai és lengyel riválisa. A magyar korcsolyázónak azonban nem volt esélye utolérni a továbbjutó helyeken haladó dél-koreai és kazah ellenfelét, így harmadikként búcsúzott, összességében 11. lett.

Jászapáti Petra nem pihenhetett sokat az 1500 méteren elért kilencedik helye után, ugyanis érdekelt volt a legrövidebb szám negyeddöntőjében is. Az ötfős futamban talán éppen a fáradtság volt az oka, hogy bár az első kanyart még a második helyen vette be, utána riválisai egyesével elkorcsolyáztak mellette, így ötödikként ért célba és kiesett. Keszler Andrea szintén ötfős negyeddöntőjében a háromszoros Európa-bajnok orosz Szofija Proszvirnovával vívott nagy csatát a harmadik helyért, amikor ellenfele egyszer egyensúlyát vesztette, s kicsúszott, azonban a harmadik pozíció sem ért továbbjutást a magyar korcsolyázónak. Keszler 12., Jászapáti pedig 18. helyen végzett.

A női döntőben az 1500 méter után 500-on is a dél-koreai Csoj Min Dzsung győzött.

A selejtezőben búcsúzó magyarok közül Liu Shaoang 34., míg Kónya Zsófia 30. lett. Ezen a távon nemenként 32-en jutnak olimpiai kvótához a négy állomásból álló vk-sorozat végén.

Eredmények:

férfi 500 m:

1. Liu Shaolin Sándor 41.456 másodperc

2. Lim Hjo Dzsun (dél-koreai) 41.557

3. Hvang Dae Heon (dél-koreai) 41.583

...11. Burján Csaba

...34. Liu Shaoang

női 500 m:

1. Csoj Min Dzsung (dél-koreai) 43.646 másodperc

2. Arianna Fontana (olasz) 43.868

3. Sim Szuk Hi (dél-koreai) 43.909

...12. Keszler Andrea

...18. Jászapáti Petra

...30. Kónya Zsófia

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!