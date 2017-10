Másodszor nyert F1-et Verstappen

A 20. születésnapját szombaton betöltő Verstappennek ez az idei első, és pályafutása második futamgyőzelme.

A háromszoros vb-győztes, 32 éves Hamilton az összetettben már 34 ponttal vezet a most negyedikként célba érő, négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája előtt.

A Malajziai Nagydíjon Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál versenyzője ért célba harmadikként.

A rajt előtt kiderült, hogy a második kockát elfoglaló Kimi Räikkönen a Ferrari műszaki hibája miatt nem tud elrajtolni a mezőnnyel.

Hamilton tökéletesen startolt, megtartotta a vezető pozíciót, miközben a két Red Bull-pilóta, Verstappen és Ricciardo egymással, valamint az ötödik helyről kiválóan rajtoló Valtteri Bottasszal (Mercedes) küzdött a második helyért.

Az első kör végén Hamilton, Verstappen, Bottas volt az első három helyen száguldók sorrendje, de Verstappen a negyedik körben megelőzte Hamiltont, és átvette a vezetést. A kilencedik körben Ricciardo egy remek manőverrel elvette a harmadik helyet Bottastól, miközben az utolsó helyről startolt Vettel már 10. volt.

A Ferrari német versenyzője a folytatásban is egyre előrébb lépett, a 23. körben pedig már ötödik volt, és csak 3,1 másodperccel volt lemaradva Bottastól. A 27. körben Hamilton a boxba hajtott új gumikért, egy körrel később Verstappen is megkapta a friss abroncsokat, néhány pillanat múlva pedig Vettel autóján is kerekeket cseréltek.

A 29. körben Bottas is letudta a kerékcseréjét, de Vettel mögé tért vissza a pályára. Ricciardo az ideiglenesen birtokolt vezető pozícióból a 30. körben állt ki a boxba, és harmadiknak tért vissza, így a kerékcserék után az első három helyen maradt a Verstappen, Hamilton, Ricciardo sorrend, míg a negyedik pozícióban Vettel száguldott.

A hajrában már nem volt változás az élmezőnyben, a levezető körön viszont ritkán látható eset történt: a kanadai Lance Stroll (Williams) és Vettel úgy összeütközött, hogy Vettel Ferrarijának bal hátsó kereke és felfüggesztése eltört, így nem tudta bevinni a boxba a versenyautóját. A német pilótát honfitársa, Pascal Wehrlein (Sauber) "fuvarozta" be a boxba úgy, ahogyan azt ilyen helyzetekben legutóbb az 1990-es években láthatták a szurkolók a Forma-1-ben.

A vb egy hét múlva, Japánban folytatódik.

Végeredmény, Malajziai Nagydíj

(56 kör, 310,408 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30:01.290 óra

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 12.770 másodperc hátrány

3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 22.519 mp h.

4. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 37.362 mp h.

5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 56.021 mp h.

6. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:18.630 perc h.

7. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 1 kör h.

8. Lance Stroll (kanadai, Williams) 1 kör h.

9. Felipe Massa (brazil, Williams) 1 kör h.

10. Esteban Ocon (francia, Force India) 1 kör h.

pole pozíció: Hamilton

A vb-pontversenyek állása 15 futam után (még 5 van hátra)

pilóták:

1. Hamilton 281 pont

2. Vettel 247

3. Bottas 222

4. Ricciardo 177

5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 138

6. Verstappen 93

7. Perez 76

8. Ocon 57

9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 48

10. Nico Hülkenberg (német, Renault) 34

11. Massa 33

12. Stroll 32

13. Romain Grosjean (francia, Haas) 26

14. Vandoorne 13

15. Kevin Magnussen (dán, Haas) 11

16. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 10

17. Jolyon Palmer (brit, Renault) 8

18. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 5

19. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 4

csapatok:

1. Mercedes 503 pont

2. Ferrari 385

3. Red Bull 270

4. Force India 133

5. Williams 65

6. Toro Rosso 52

7. Renault 42

8. Haas 37

9. McLaren 23

10. Sauber 5

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!