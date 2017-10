Brutális topfizetések a hazai csapatsportokban

Idehaza továbbra is a labdarúgás az uralkodó sportág az anyagiak terén, de már a kézilabda és a kosárlabda is mesés egzisztenciát tud teremteni a sztároknak - írta a Vasárnapi Blikk. Érdekesség, hogy a kéziseknél található az itthon legtöbbet kereső játékos, illetve hogy a röplabda az egyetlen olyan csapatsportág, ahol a nők keresnek jobban - topfizetésben és átlagban is -, mint a férfiak.

Kosárlabda (női)

Topfizetés: 3,3 millió forint (Győr - Krivacsevics Tijana)

Átlagfizetés az NB I-ben: 500 ezer forint

Kosárlabda (férfi)

Topfizetés: 7 millió forint (Szolnok -Vojvoda Dávid)

Átlagfizetés az NB I-ben: 1 millió forint

Vízilabda (női)

Topfizetés: 500-600 ezer forint (UVSE - Gangl Edina, Keszthelyi Rita)

Átlagfizetés az OB I-ben: 150 ezer forint

Vízilabda (férfi)

Topfizetés: 2-2,5 millió forint (Szolnok - Nagy Viktor)

Átlagfizetés az OB I-ben: 500-600 ezer forint

Kézilabda (női)

Topfizetés: 6 millió forint (Győri ETO - Nora Mörk, Kari Alvik Grimsbö, Görbicz Anita)

Átlagfizetés az NB I-ben: 1,5 millió forint (Győr); 800-900 ezer forint (FTC, Siófok, Érd, Kisvárda); 200-300 ezer forint (többi csapat)

Kézilabda (férfi)

Topfizetés: 15 millió forint (Telekom Veszprém - Nagy László)

Átlagfizetés az NB I-ben: 3 millió forint (Veszprém); 1-1,5 millió forint (Szeged); 500 ezer forint (többi csapat)

Röplabda (női)

Topfizetés: 600 ezer forint (békéscsabai légiósok)

Átlagfizetés az NB I-ben: 150-200 ezer forint

Röplabda (férfi)

Topfizetés: 400 ezer forint (Kaposvár és Kecskemét legjobbjai)

Átlagfizetés az NB I-ben: 100-150 ezer forint

Jégkorong

Topfizetés: 2,1 millió forint (Jeff Lovecchio, Luka Vidmar, Arttu Luttinen)

Átlagfizetés Magyarországon: 1,5 millió forint (Fehérvár AV19); 500 ezer forint (Erste-ligás csapatok)

