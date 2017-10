Dárdai Pál hatalmasat kockáztatott

Angliában a Manchester City és a Manchester United is győzött, és meglépett a mezőnytől. Pep Guardiola megszakította rossz sorozatát a Stamford Bridge-en: edzői pályafutása során először tudott nyerni a Chelsea ellen. A Cityből hiányzott a csütörtökről péntekre balesetet szenvedett Sergio Agüero, ám így is nyert a csapat: Kevin De Bruyne lőtte az egyetlen gólt, aki a legutóbbi 17 bajnoki meccsén 15 gólban vállalt szerepet szerzőként vagy előkészítőként. A Chelsea már nyolc pontot elszórt pályaválasztóként a Premier League mostani idényében, ez kettővel több, mint amennyit az előző idényben összesen elveszített.

A Manchester Unitednek nyilvánvalóan nem okozott gondot a mezőny leggyengébb csapata, a Crystal Palace. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy José Mourinho együttese a legutóbbi öt meccséből négyen is négy gólt szerzett.

Romelu Lukaku a hetedik fordulóban a hetedik gólját szerezte,

ilyen jól csak Andy Cole kezdte a pályafutását a „vörös ördögöknél”. Juan Mata a hetedik spanyol játékos lett, aki a Premier League-ben elérte a 200. meccsét, s ezt alaposan meg is ünnepelte: 809 perc után szerzett ismét gólt. A mezőny legjobbja a belga Marouane Fellaini volt, aki először szerzett a Unitedben egy meccsen két gólt.

A Tottenham feljött a harmadik helyre, miután 4-0-ra megverte a jól kezdő, de már csak tizenegyedik Huddersfield Townt. Harry Kane két gólt szerzett szeptember utolsó napján,

a hónapban kilenc mérkőzésen 13 gólt ért el,

csak a szlovákok elleni válogatott meccsen és a Swansea City ellen nem talált a kapuba. A BBC szerint egyetlen naptári hónapban 13 gólt Lionel Messi (2012. március) és Cristiano Ronaldo (2010. október) is csak egyszer-egyszer szerzett.

Premier League, 7. forduló

Everton–Burnley 0-1

Arsenal–Brighton 2-0

Newcastle–Liverpool 1-1

Chelsea–Manchester City 0-1

Manchester United–Crystal Palace 4-0

Bournemouth–Leicester 0-0

Stoke City–Southampton 2-1

West Bromwich Albion–Watford 2-2

West Ham United–Swansea 1-0

Huddersfield–Tottenham 0-4

Az élcsoport: 1. Manchester City 19 pont, 2. Manchester United 19, 3. Tottenham 14, 4. Chelsea 13.

Németországban a Dortmund már öt ponttal vezet a Bayern előtt, miután a bajorok a Wolfsburg elleni 2-2 után a következő fordulóban is 2-0-s vezetésről döntetlent játszottak. A megbízott edző, Willy Sagnol a csapatba állította a Carlo Ancelotti által Párizsban mellőzött Boateng, Hummels, Ribéry, Robben négyest. A két védő érdeme volt Berlinben a vezető gól: Boateng labdáját Mats Hummels a kapuba fejelte. A második félidőben Robert Lewandowski növelte csapata előnyté, de a Hertha utána váratlanul magára talált, s előbb Ondrej Duda szépített, majd Salomon Kalou ki is egyenlített. Dárdai Pál nyolc helyen változtatta meg a kezdő csapatát a csütörtöki, elveszített kupamérkőzéshez képest. Kockáztatott, s bejött neki. A Hertha csak két hazai meccsét nyerte ugyan meg eddig az őszi idényben, de még veretlen az Olimpiai Stadionban. 2017-et úgy zárja, hogy

kétszer is döntetlent játszott saját pályáján a Bayernnel.

A Borussia Dortmund értékes győzelmet aratott szombaton Augsburgban. Andrij Jarmolenko már a negyedik percben megszerezte a vezetést, igaz, a hazaiak Caiuby révén gyorsan kiegyenlítettek. A 23. percben már megint vezetett a Dortmund, Kagava Sindzsi góljával. Erre már nem tudott válaszolni a bajor együttes, a sárga-feketéknek még az belefért, hogy a 79. percben Pierre-Emerick Aubameyang elrontott egy büntetőt.

A Hoffenheim – a sérüt Szalai Ádám nélkül – meglepetésre kikapott az eddig még nyeretlen Freiburgtól, ezzel elveszítette veretlenségét. Az RB Leipzig 2-1-re győzött Kölnben a sereghajtó ellen. A hetedik forduló után a legutóbbi idény első négy helyezettje foglalja el az első négy helyet, igaz, más sorrendben.

Bundesliga, 7. forduló

Hertha–Bayern 2-2

Freiburg–Hoffenheim 3-2

1. FC Köln–RB Leipzig 1-2

Hamburger SV–Werder Bremen 0-0

Augsburg–Dortmund 1-2

Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart 2-1

Borussia Mönchengladbach–Hannover 2-1

Wolfsburg–Mainz 1-1

Schalke 04–Leverkusen 1-1

Az élcsoport: 1. Borussia Dortmund 19 pont, 2. Bayern München 14, 3. Hoffenheim 14, 4. RB Leipzig 13, 5. Hannover 12.

Olaszországban a Napoli folytatta remek szereplését, a hetedik forduló után is százszázalékos maradt, miután vasárnap ebédidőben 3-0-ra megverte a Cagliarit. Marek Hamsik szerezte az első gólt, aki ezzel már csak egy találattal áll Diego Armando Maradona mögött a klub örök-góllövőlistáján. A másodikat Dries Mertens lőtte büntetőből, a harmadikat Kalidou Koulibaly akcióból. Bár addigra nagyjából eldőlt a mérkőzés, az is fontos gól volt:

a Napoli megdöntött egy közel hatvanéves klubrekordot.

Az 1958–1959-es idényben az elődök az első hét fordulóban 24 gólt szereztek. Maurizio Sarri csapata Koulibaly góljával érte el huszonöthöz, ami új rekord.

Az AC Milan hazai pályán 2-0-ra kikapott az AS Romától. A nyáron közel kétszázmillió eurós költséggel megerősített csapatnak ez volt az első pontvesztése, s ebből következően az első veresége pályaválasztóként az idényben. A „farkasok”, akik öt hónapon belül másodszor verték meg a Milant a San Siróban, a második félidő közepén öt perc alatt nyerték meg a mérkőzést. Előbb Edin Džeko talált a kapujukba, majd Alessandro Florenzi lőtte a másodikat, Radja Nainggolan kísérlete után. Az utóbbi időben sokat kritizált edző, Vincenzo Montella, az AS Roma korábbi csatára fura nyilatkozatot adott a mérkőzés után, kijelentve, hogy elégedett volt a csapata teljesítményével, ami nem maradt el a Romáé mögött. A Milan egyébként tíz emberrel fejezte be a mérkőzést Hakan Çalhanoğlu kiállítása miatt.

Úgy tűnt, a Juventus gyorsan elintézi Bergamóban az Atalantát. Federico Bernardeschi, majd Gonzalo Higuaín is gólt szerzett az első félidő közepén. Ám a hazaiak a 31. percben szépítettek Mattia Caldara góljával, sőt, a 67. percben Bryan Cristante kiegyenlített. Több gól nem esett,

a Juventus már nem százszázalékos, vezet a Napoli a bajnokságban.

A Lazio a harmadik legtöbb szerzett góllal áll a Napoli és a Juventus után. Ehhez kellett a vasárnapi hatos a Sassuolo ellen. A spanyol Luis Alberto és az olasz Marco Parolo is két-két gólt lőtt. Az Inter a vártnál nehezebben, csak 2-1-re győzött az újonc Benevento pályáján. Mindkét gólját a horvát Marcelo Brozović szerezte. A Bologna az idényben már a harmadik idegenbeli bajnokiját nyerte meg 1-0-ra, ezúttal a Genoát verte meg, továbbra is Nagy Ádám nélkül.

Serie A, 7. forduló

Genoa–Bologna 0-1

Udinese–Sampdoria 4-0

Benevento–Internazionale 1-2

Chievo–Fiorentina 2-1

SPAL–Crotone 1-1

Lazio–Sassuolo 6-1

Torino–Verona 2-2

Napoli–Cagliari 3-0

Milan–AS Roma 0-2

Atalanta–Juventus 2-2

Az élcsoport: 1. Napoli 21 pont, 2. Juventus 19, 3. Inter 19, 3. 4. Lazio 16.

