Eredményes évet zárt a magyar sikersportág

A sportág 52. Örökös bajnokát iktatta be a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A Vasas SC 28 éves versenyzőjének, Vad Ninettának a neve is felkerült a szövetségben található márványtáblára. Örökös bajnok titulust az a versenyző kap, aki pályafutása során legalább öt felnőtt világbajnoki címet, vagy egy olimpiai aranyérmet szerez. Simon Miklós tanítványa az idei racicei világbajnokságon a női négyes tagjaként szerezte meg ötödik elsőségét. Vad Ninetta 2013-ban, 2014-ben és 2017-ben a női négyes tagjaként szerzett vb-címet, 2013-ban a 4x200 méteres váltóval, 2014-ben pedig Kárász Annával K-2 200 méteren állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

„Ninetta egy igazi csapatember, amit egész pályafutása alatt bizonyít.

Idén a négyes – Fazekas-Zur Krisztina mellett – legrutinosabb tagjaként oroszlánrésze volt abban, hogy az egység győzni tudott, hiszen a hajóban két olyan versenyző is helyet foglalt, akik korábban még nem nyertek világbajnoki címet olimpiai számban. Ninetta igazán megérdemelte ezt a kitüntetést, bízom benne, hogy a neve mellé néhány éven belül az ötkarika is felkerül – méltatta Hüttner Csaba a versenyzőt, aki családja előtt vehette át az Örökös bajnoknak járó emlékoklevelet.

„Nagyon sok mindenkinek tartozom köszönettel azért, hogy az én nevem is felkerülhetett a márványtáblára, gondolok itt elsősorban a családomra, az edzőimre, a menedzseremre és a csapattársaimra, valamint természetesen önmagamra is. Jó volt most visszanézni a világbajnoki győzelmeimet, legszívesebben a 2013-ban nyert elsőre és az ideire gondolok vissza”- mondta Vad Ninetta a szövetség hírlevele szerint.

Az ünnepélyes eseményen évértékelést is tartott a szakmai vezetés. Doma Gergő szakmai igazgató szerint

újabb sikeres idényt tudhat maga mögött a sportág.

„Minden korosztályban ott vagyunk a legjobbak között, ezt az edzők és a versenyzők mellett leginkább a jó lehetőségeinknek, elsősorban a kiemelt sportágfejlesztési támogatásnak köszönhetjük. Még a korábbinál is jobb utánpótlás eredményeket tudtunk idén elérni a nemzetközi versenyeken minden szakágban. Megerősödtek a vidéki klubok, új tehetségek jönnek fel, akik már a felnőtt válogatottban is megmutatják tudásukat – fogalmazott a szakember, aki a gyorsasági szakág mellett továbbra is fontosnak tartja, hogy a maratoni- és a parakenu szakággal is kiemelten foglalkozik a szövetség, amely a másik olimpiai szakágban, a szlalomban is szeretne erőteljes lépéseket tenni.

„A kormány döntése értelmében a Kemény Ferenc programban szerepel, hogy

szlalom pálya fog épülni Észak-Csepelen,

számunkra rendkívül fontos lenne, hogy annak a tervezése és a kivitelezése minél hamarabb elinduljon. Természtesen emellett a szövetség törekszik arra, hogy az ország egyéb területein is gyakorló szlalom- és raftig pályákat hozzon létre, így hasonlóan a gyorsasági szakághoz, több helyen vidéken is elindulhat majd az utánpótlás-nevelés” – tette hozzá Doma Gergő.

Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány szerint az idén is kiemelkedően teljesített válogatottunk, ami azért is nagy szó, mert alapvetően strukturális változáson ment keresztül a csapat.

„Tavaly egyedül a női szakág tudott olimpiai érmet szerezni, idén férfi kajakban, és a Tokióban először olimpiai programra kerülő női kenuban is dobogóra tudtunk állni. Az Európa-bajnokság egyértelműen, de a világbajnokság is megmutatta, hogy felnőtt egy új generáció, amely a szárnyait bontogatja. A magyar válogatott minden idők egyik legjobb szereplését produkálva 10 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzéremmel zárta a felnőtt Európa-bajnokságot. A csapat ezen belül öt aranyérmet és összesen 8 dobogós helyezést szerzett az olimpiai számokban. Ettől eredményességben kissé elmaradtunk a világbajnokságon, de az látszott, hogy férfi kajakban ismét ott vagyunk a világ élvonalában, ezt Horváth Bence és a sérülten versenyző Kopasz Bálint, valamint a dobogóról éppen csak lemaradó Hufnágel, Ilyés páros bebizonyította. Női kenuban bár a Balla Virág, Takács Kincső egység a vébén kicsit maga alatt teljesített, a páros egész éves teljesítménye, valamint Kincső egyesben szerzett érme azt jelzi: az új szakágba is éremesélyesként megyünk Tokióba. A női kajak négyes pedig annak ellenére tudott a csúcson maradni, hogy a tavalyi olimpia négy bajnokából három kihagyta a szezont, de még Kozák Danuta, Szabó Gabriella és Csipes Tamara hiánya sem zilálta szét a szakág eredményességét” – fogalmazott Hüttner Csaba, aki azonban nem ment el szó nélkül a férfi kenus szakág eredménytelensége mellett, mint mondta: sürgős megerősítésre és célzott szakmai programra van szükség ahhoz, hogy ebben a szakágban is vissza tudjunk térni a világ élvonalába.

A kapitány szerint a férfi kajaknégyest sem elég a nyár közepére kijelölni, már tavasztól menedzselni kell az egységet, ha azt szeretnénk, hogy a nyári világversenyeken eredményesen tudjanak szerepelni versenyzőink.

Dónusz Éva első utánpótlás kapitányi évében a legjobbat kapta mind az edzőktől, mind a versenyzőktől, munkájuk minden dicséretet megérdemel. A szakember örömtelinek tartja, hogy a fiatalok közül többen már ebben az idényben helyet tudtak szorítani maguknak a felnőttek között is.

„Az elmúlt évek legjobb utánpótlás versenyzői már az idén be tudtak kerülni a felnőtt válogatottba, ahol eredményesen is tudtak szerepelni. Mögöttük már dübörög egy újabb aranygeneráció, amely kiválóan szerepelt az ifik között. Gazsó Dorka, Orosz Adrienn és Varga Ádám egyesben mutatta meg klasszisát, de fantasztikus volt az Eb- és vb-győztes Slihoczki Ádám, Szőke Attila kenupáros szezonja, valamint női kajakban az 500 páros- és a négyes szereplése is. A már említett eredményes fiatalokat ajánlom kollégám, Hüttner Csaba figyelmébe, mert ők hamarosan már a felnőttek között is eredményesek lehetnek – fogalmazott Dónusz Éva, aki méltatta a racicei Olimpiai Reménységek Versenyén szereplő fiatalokat is, akik 66 éremig jutottak. A legeredményesebb közülük az öt aranyat szerző kenus, Zombori Dominik volt.

Dónusz Éva szerint az is nagyon fontos, hogy nem csak az ifi Eb-n és vb-n juthatnak szóhoz a fiatalok a nemzetközi színtéren, egyre több olyan megmérettetés van (ilyen volt a nyári győri EYOF és ilyen lesz a jövőre esedékes Buenos Aires-i Ifjúsági Olimpia is), amelyen megmutathatják oroszlánkörmeiket a fiatalok.

Hosszú évek óta hagyomány, hogy a szezon végén a Kolonics Alapítvány kuratóriumi elnöke átadja az előző évben feltűnt fiatal tehetségeknek a Kolonics-díjat. Csabai Edvin ezúttal két olyan fiatalt köszönthetett, akik az idén Európa-bajnoki és világbajnoki címet is nyertek az ifik között. A 2017-ben nyújtott teljesítménye alapján egy nagyon ígéretes kenupáros két tagja, Szőke Attila és Slihoczki Ádám kapta meg az elismerést, akik elmondták, hogy jövőre az U23-as korosztályban is jól akarnak szerepelni a párosban, vagyis természetesen folytatják a két éve megkezdett közös munkát. A díjazottak a Kolonics Alapítvány támogató MKKSZ jóvoltából egy millió forintos eszközbeszerzési támogatáson osztozhatnak.

„Külön örömteli számunkra, hogy Szőke Attila személyében egy olyan kenus vehette át idén az elismerést, aki benne van az alapítványunk „Jövő reménységei” programjában is. Az a kezdeményezés azért a szívünk csücske, mert az arra fordított forrás minden egyes forintját nagylelkű magánadományokból tudjuk összegyűjteni” – mondta az ünnepség után Csabai Edvin.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!