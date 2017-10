Hihetetlen, kit választott új edzőnek a Bayern München

A legnagyobb sikerei csúcsán távozott 2013-ban Jupp Heynckes a Bayern Münchentől: a bajorok akkor megnyerték a német bajnokságot és kupát, valamint a Bajnokok Ligáját, csakhogy addigra már eldőlt, hogy Pep Guardiola lesz nyártól az edző. Heynckes, aki akkor már harmadszor vezette a német rekordbajnokot, azt mondta, nem akar többet edzőként dolgozni, nyugdíjba vonul, de hozzátette, nem zárja ki, hogy egyszer még visszatér.

Most azt írja a két német szaklap, a Kicker és a Bild is, hogy a Bajnokok Ligájában a PSG-től elszenvedett vereség után menesztett Carlo Ancelotti helyett ismét ő lehet a szakvezető jövő nyárig. Heynckes 1987 és 1991, majd 2009-ben, végül 2011 és 203 között volt a Bayern vezetőedzője, és most állítólag a korábbi játékosai szeretnék is nagyon, ha visszatérne.

A döntés állítólag már megszületett az új trénerről, Karl-Heinz Rummenigge, a klub ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy kikérte a jelenleg a Manchester Citynél dolgozó, ám a héten a müncheni Oktoberfesten is felbukkanó Guardiola véleményét is, aki egyetértett a választással. De hogy ki is valóban az új edző, egyelőre nem tudni, a futballklub még hivatalosan nem hozta nyilvánosságra.

