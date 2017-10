Hasít a Bajnokok Ligájában a magyar sikercsapat

Férfi kézilabda BL: negyedszer is győzött a Veszprém.

A Telekom Veszprém hazai pályán 26-24-re legyőzte a német THW Kiel csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, vasárnap.

A mezőnyben már csak a Veszprém, illetve az alsó ágon a francia Montpellier százszázalékos.

Eredmény:

férfi BL, csoportkör, 4. forduló, B csoport:

Telekom Veszprém-THW Kiel (német) 26-24 (12-15)

a Veszprém gólszerzői: Ilic 6, Lékai 5, Manaszkov, Gajic 4-4, Nagy L. 3, Sulic 2, Jamali, Marguc 1-1

A hazaiak közül ezúttal Ancsin Gábor és a francia William Accambray hiányzott a keretből, a szezont a vártnál gyengébben kezdő németeknél pedig a horvát Domagoj Duvnjak nem játszott sérülés miatt.

A meccs elején Steffen Weinhold góljainak és Andreas Wolff védéseinek köszönhetően ellépett a rendkívül gyorsan játszó vendégcsapat (3-7), ezért Ljubomir Vranjes vezetőedzőnek már a tizedik percben időt kellett kérnie.

A folytatásban is sok ziccert kihagyott a Veszprém, de Renato Sulic beállásával támadásban és védekezésben is hatékonyabbá vált a játéka (10-10). Kilenc perc után szerzett ismét gólt a Kiel, és a szünetben újra hárommal vezetett, elsősorban Wolff kapus remek, ötvenszázalékos teljesítménye miatt (12-15).

Három hazai találattal kezdődött a második felvonás, és a 38. percben - a mérkőzés során először - a vezetést is átvette a Veszprém (18-17), mert a védekezése mellett a támadójátéka is egyre jobban működött, Mikler Roland pedig kiválóan védett. Mivel a németek cserekapusa, a dán Niklas Landin is elkapta a fonalat, a korábbiaknál kevesebb gól született.

Tíz perccel a vége előtt Nagy László egyik ujja megsérült, ennek ellenére a hajrában, döntetlen állásnál visszaállt (23-23) és gólt is szerzett. A második félidőben nemcsak a csapatkapitány, hanem többek között Dejan Manaszkov, Dragan Gajic és Momir Ilic is remekül játszott, így az előző idény BL-bronzérmese nagy csatában győzött.

A THW Kiel - és egyben a mezőny - legeredményesebb játékosa Steffen Weinhold volt nyolc találattal.

A veszprémiek jövő vasárnap a tavalyi BL-győztes lengyel Vive Kielce otthonában folytatják szereplésüket a csoportkörben.

szombaton játszották:

A csoport:

MOL-Pick Szeged - Vardar Szkopje (macedón) 26-26 (14-13)

