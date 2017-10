Egyetlen szó, amely most reményt ad Michael Schumacher rajongóinak

A 2018-ban megnyíló kölni Michael Schumacher Múzeumról adott ki közleményt Sabine Kehm, a 2013. decemberi síbaleset óta a világtól elzártan lábadozó pilóta menedzsere.

"Versenyzői évei alatt Michael megtartotta a kocsijai nagy részét, az overállokkal és a sisakokkal együtt. Mi mindig is azt terveztük, hogy ezeket egyszer a nyilvánosság elé tárjuk" - írta a versenyző családjához a legközelebb álló munkatárs. A német sajtó most a "mi" használatára figyelt fel, több lap is úgy véli, ez pozitív üzenet, és reményt adhat Schumacher rajongóinak, hogy kedvencük már részt vett a múzeumalapítási döntés meghozatalában.

Michael Schumcher még 2013 decemberében szenvedett súlyos fejsérülést síelés közben a francia Alpokban. Azóta a családja nem ad tájékoztatást az állapotáról, utoljára 2015 áprilisában közöltek annyit, hogy "az ébredés jeleit mutatja". Legutóbb az a hír jelent meg, hogy egy texasi specialistához szállíthatják a sportolót a sikeres rehabilitáció érdekében.

