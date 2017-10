Olyan változás jön a Forma-1-es Amerikai Nagydíjon, hogy mindenki megemlegeti

A Forma-1-es Amerikai Nagydíjon újítanak: a rajtceremóniát a szokásosnál 15 perccel korábban kezdik, ugyanis a versenyzőket – pontosabban a hivatalos közlés szerint a bajnoki esélyeseket – különleges vendég mutatja majd be: Michael Buffer - írja a vezess.hu.

Ha név azonnal nem is ismerős mindenkinek, a leginkább a boksz világából, de egyéb küzdő-, sőt néma más sportesemények konferansziéjaként is szerepet vállaló férfi “Let's get ready to rumble!”-jét szinte mindenki hallotta már.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!