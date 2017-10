Beszállnak a kampányba a Fradi sportolói is

2012-ben a Ferencvárosi Torna Club, a hazai sportegyesületek közül elsőként, kampányt indított a kirekesztés ellen. Most új figyelemfelhívó kisfilmet készített a klub a korábbinál jóval több sportolója részvételével.

A labdarúgó-csapatot a vezetőedző, Thomas Doll mellett Amadou Moutari, Botka Endre, Böde Dániel, Vladan Cukic, Gera Zoltán, Fernando Gorriaran, Julian Koch, Leandro de Almeida, Lovrencsics Gergő, Otigba Kenneth és Priskin Tamás képviseli.

A 2015-ben bajnoki címet, 2017-ben Magyar Kupát nyerő női kézilabda-csapatból a vezetőedző, Elek Gábor, valamint két játékos, Nerea Pena és Szucsánszki Zita szerepel a kisfilmben.

Az Eurokupa-győztes vízilabdacsapatot az olimpiai bajnok Madaras Norbert és Varga Dániel mellett fiatal saját nevelésű kapus, Vogel Soma képviseli.

A Ferencváros legendája, a zöld-fehérben legtöbb meccsen pályára lépő Lipcsei Péter is megszólal a kisfilmben, akárcsak a 2015-ben és 2016-ben is duplázó női labdarúgócsapat kapitánya, Bognár Enikő.

Birkózó szakosztályt a világ- és Európa-bajnok Bácsi Péter, valamint Szöul ötkarikás aranyérmese, Sike András képviseli.

A kirekesztés ellen buzdít többszörös magyar bajnok tornász, Babos Ádám, a jégkorongcsapat svéd szakvezetője, Greg Lindqvist, a 2017-ben Eb-n és vb-n szereplő vívó, Hári Máté és ökölvívó-szakosztály vezetője, a korábbi világbajnok Kótai Mihály is, akárcsak két fradista zenész, Lotfi Begi és Szendrey „Szasza" Zsolt.

A videók az FARE (Football Against Racism in Europe) Football People akcióheteiben debütálnak a nyilvánosság előtt. A nemzetközi akció időtartama alatt a 90 másodperces kisfilmet a Fradi Suli Program helyszínein is levetítik a diákoknak.

