A kudarcok után Orbannal erősíthet a magyar futballválogatott

A magyar származású védőt már hívta Bernd Storck szövetségi kapitány is.

Bár az RB Leipzigben hosszú ideje kiváló teljesítményt nyújt, csapatkapitánynak is kinevezték már a tavalyi Bundesliga-másodiknál és idei BL-szereplőnél, Willi Orban továbbra sem került a keretbe a német válogatottnál, még a nyári, több kísérletezési lehetőséget kínáló Konföderációs Kupára sem hívta meg Joachim Löw a világbajnok csapatba.

Fotó: Bundesliga.com

A 24 éves középső védő sorsa így magyar szempontból is érdekes maradt, hiszen korábban is felmerült már a lehetősége annak, hogy a magyar (és lengyel) származású bekk a magyar válogatottunkban folytassa. A t-online.de oldalán Orban szavaiból azért kiderült, hogy nála a német válogatottság lenne az első, de reálisan látja a helyzetét - írja a csakfoci.hu.

"Nem helyezem magam nyomás alá ez ügyben, nincs időhatára a döntésemnek. Várom, hogy kiderüljön, mi lesz velem, addig is a klubomban akarok minél jobb teljesítményt nyújtani. A foci nem arról szól, hogy én mit szeretnék, a német válogatottban az én posztomon topjátékosok vannak, ahhoz, hogy közéjük bekerüljek, valami különlegeset kell nyújtanom" - mondta a futballista, akinek az édesapja magyar, az édesanyja pedig lengyel.

Orban nem zárta ki a lehetőségét azonban annak sem, hogy magyar címeres mezbe öltözzön, erre terelné csapattársa, Gulácsi Péter is.

"Gulácsi is megkérdezett már, volna-e kedvem a magyar válogatottban játszani. Kapcsolatban voltam Bernd Storck szövetségi kapitánnyal is, többször is beszéltünk telefonon. De ahogy mondtam, még nem döntöttem el, mi legyen" - tette hozzá a védő.

