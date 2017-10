A hatszoros olimpiai érmes Cseh László a mell- és a hátúszást továbbra sem élvezi, de még így sem zárta ki, hogy a decemberi rövid pályás Európa-bajnokságon 200 vegyesen is szerepeljen.

Már az alapozás vége felé közelít Cseh László, úgy látja, ól haladnak, és örül, hogy már szeptemberben visszaállta a munkába. Az InfoRádiónak elmondta, tudta, hogy hamarabb vissza kell térnie, mert az olimpiai utáni hosszabb kihagyás januárban nagyon visszaütött, és az egész éves felkészülésére rányomta a bélyegét.

Most viszont kemény munkába kezdett, és ez a vártnál hamarabb éreztette a hatását...

"Azzal viccelődtem, hogy jól kialudtam és kipihentem magam augusztusban, aztán a második szeptemberi edzésnapon este hatkor elaludtam a kanapén. Nem tartott sokáig a pihent állapot, de nagyon jól éreztem maga, jó volt, hogy visszaálltam az edzésbe, mert hiányzott" - mondta Cseh, aki most már napi két edzéssel készül. Egyelőre az a kérdés, hogy csak az utóbbi években eredményes pillangóúszásra, vagy a korábban sikereket hozó vegyesre is. Még nem döntött, megvárja a rövid pályás magyar bajnokságot. Edzésen amúgy nem lehet csak pillangóra készülni, a többi úszásnemet is erőltetni kell.

"A mellúszással problémáim vannak, és most a hátúszás sem hoz izgalomba, de ez még változhat. Lehet, hogy kedvet kapok egy kis vegyesúszáshoz" - mondta Cseh László.

Kapcsolódó hanganyagok Fontos döntésen töpreng Cseh László Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!