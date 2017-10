Itt az új liverpooli sláger, és nem a Beatles játssza

A Manchester United kiválóan kezdte a szezont, 19 pontot szerzett az első hét fordulóban. José Mourinho ennek ellenére még tovább akarja erősíteni a keretet, a múlt héten éppen a Real Madriddal hírbe hozott

Harry Kane megszerzéséről álmodik,

ha Neymar árát vesszük kiindulópontnak, 170 millió fontos, nagyon is reális összeg ellenében. Mourinho arra számít, hogy Lukaku mellé nagyszerűen beilleszthető lenne Kane, egyébként is szükség lesz még egy világklasszis csatárra, Zlatan Ibrahimovic várható távozása után. Mourinho szívesen megoldaná a kétségtelenül létező balhátvédproblémáját is a Tottenhamből: Danny Rose-ért ötvenmillió fontot adna a United.

Az a jövő, a jelen a mostani mérkőzés. Az előző, a szeptemberi „FIFA-szünet” előtt a Liverpool 4-0-ra kiütötte az Arsenalt, négyre növelve az idényben sorozatban elért győzelmei számát. Ám azóta Jürgen Klopp együttese szinte csak vergődik, a legutóbbi hét tétmérkőzéséből csak a Leicester City elleni bajnokit nyerte meg, azt is két gólt kapva. Hazai pályán, tehát az Anfield Roadon még veretlen a Pool a 2017–2018-as Premier League idényben, ugyanakkor a Manchester United ellen nyeretlen 2014 márciusa óta, azaz több mint három és fél éve.

A United az első hét bajnoki meccséből hármat is 4-0-ra nyert meg, összességében hat győzelem mellett egyetlen döntetlen rontja (kicsit) a mérlegét. Ugyanakkor a „nagy hatos” csapatai közül még senkivel sem találkozott, sőt, az előző bajnokság első tíz helyezettjéből csupán az Evertonnal és a Southamptonnal találkozott.

Most következik az első rangadója.

Jürgen Kloppnak gondot okozhat, hogy Sadio Mané húzódással kínlódik, csatlakozott a két korábbi sérülthöz, Adama Lallanához és Nathaniel Clyne-hoz. A Manchester Unitedben Romelu Lukaku csak néhány percet játszott a ciprusiak ellen, így is lőtt „másfél” (egy szabályos és egy meg nem adott) gólt, úgy tűnik, teljesen rendben van, noha korábban arról szóltak a hírek, kapott egy kisebb rúgást. A másik belga, Marouane Fellaini ellenben sérült, nem játszik, miként Marcos Rojo, Paul Pogba és egyelőre Zlatan Ibrahimovic sem.

A szombaton, már kora délután, fél kettőkor kezdődő mérkőzés javíthatja José Mourinho Jürgen Klopp elleni nagyon rossz statisztikáját, noha

a fogadóirodák többsége a döntetlent látja a legvalószínűbb eredménynek.

A portugál az eddigi hét, Klopp aktuális csapata elleni mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg.

Mourinho és Klopp egymás ellen

Paul Ince, a korábbi angol válogatott, aki pályafutása során mind a két csapatban szerepelt (Man United: 1989–1995, Liverpool: 1997–1999), úgy véli, egy esetleges vereség akár a bajnoki álmokat is lezárná a „vörösöknél”. Bármilyen sok van még hátra az idényből, lehet, hogy Ince-nek igaza van.

Premier League, 8. forduló

Szombat

FC Liverpool-Manchester United 13.30

Burnley-West Ham United 16.00

Crystal Palace-Chelsea 16.00

Manchester City-Stoke City 16.00

Swansea City-Huddersfield Town 16.00

Tottenham Hotspur-Bournemouth 16.00

Watford-Arsenal 18.30

Vasárnap

Brighton-Everton 14.30

Southampton-Newcastle United 17.00

Hétfő

Leicester City-West Bromwich Albion 21.00

Az állás:

1. Manchester City 7 22- 2 19 pont

2. Manchester United 7 21- 2 19

3. Tottenham Hotspur 7 14- 5 14

4. Chelsea 7 12- 6 13

5. Arsenal 7 11- 8 13

