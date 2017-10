Messi leszáll a magasból, de a heti 180 millió forintos fizetést kevesli

A Bundesligában 2017 tavaszán az RB Leipzig lett a második, a Borussia Dortmund pedig a harmadik. Ősszel a sárga-feketék szerepelnek jobban, vezetik a Bayern München előtt a bajnoki tabellát, az első hét fordulóban hatszor nyertek, egyetlen döntetlen mellett. A német élvonalban egyébként ugyanaz a négy gárda foglalja el az első négy helyet, mint az előző végtabellán, csak más sorrendben. A Dortmund 2015. április 4. óta, több mint két és fél éve nem veszített hazai bajnoki mérkőzést, idén eddig csupán a Köln elleni, április 29-i 0-0 „rontja” a mérlegét. Az RB Leipzig, Gulácsi Péter együttese négyszer játszott eddig vendégként a bajnoki szezonban, kétszer nyert, kétszer kikapott.

Spanyolországban a továbbra is százszázalékos Barcelona először játszik nagy rangadót az idényben, az Atlético Madrid új stadionjába látogat. A bajnoki tabella listavezetője 23-2-es gólkülönbséget ért el eddig, góljai közel felét, tizenegyet Lionel Messi szerzett. Az argentin természetesen játszik, de kérdéses, milyen állapotban lesz azt követően, hogy szerda hajnalban még sorsdöntő vb-selejtezőt játszott 2780 méter magasban, Quitóban.

Az ott elért mesterhármasa jelzi, a formája több mint remek. Tizenhét gólt szerzett eddig a 2017–2018-as idény különböző mérkőzésein. Az angol lapok szerint a Barcelona 500 ezer fontos (nagyjából 180 millió forintos) heti fizetést ajánl neki, hogy írja már alá végre az új szerződését. A Manchester City ennél többet is adna neki... Messi 34 meccset játszott eddig az Atlético Madrid ellen, s ezeken 27 gólt szerzett. A régi stadionban, a Vicente Calderónban 17 találkozón 12 gólt lőtt, azaz eddig idegenben is ment neki az Atlético ellen.

Olaszországban tavasszal az AS Roma zárt a második, a Napoli a harmadik helyen, a Juventus mögött. A déliek most megelőzik a bajnokot is, a „farkasok” egyelőre az ötödik helyen állnak, de ha megnyerik elmaradt mérkőzésüket, csak egyetlen ponttal állhatnak majd a mostani két dobogós, a Juve és az Inter mögött. Márciusban a Napoli egy hatéves rossz sorozatot zárt le azzal, hogy nyerni tudott az Olimpicóban az AS Roma ellen.

A Juventus a Laziót fogadja, az Örök Város kék-fehérjei csupán három ponttal szereztek eddig kevesebbet a „zebráknál”. Augusztus 13-án, az Olasz Szuperkupa döntőjében a Lazio 3-2-re megverte a Juvét, igaz, előtte tíz mérkőzésből tízet a torinóiak nyertek. Döntetlent nem játszottak egymással 2014 januárja óta.

A milánói derbin, a Derby della Madonninán ezúttal az Inter a pályaválasztó és az AC Milan a vendég. A kék-feketék pályaválasztása mellett a piros-feketék elképesztő régen, 2010-ben tudtak legutóbb nyerni. Most is a Luciano Spalletti által remekül összerakott Inter van jobb formában, az AC Milan a legutóbbi két bajnoki mérkőzését elveszítette. Az olasz lapok szerint ha Vincenzo Montella az AS Roma elleni vereség után most az Inter ellen is elbukik a csapatával, komolyan veszélybe kerülhet az állása. Sőt...

