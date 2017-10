Nagyot vált a legjobb magyar kenus

Vasbányai Henrik döntött, edzőt és klubot is váltott az idény végén. Világbajnok kenusunk a Merkapt Mekler SE-ben, korábbi párjával, Németh Szabolcs irányításával fogott neki az őszi munkának - számol be a kajakkenusport.hu.

Az elmúlt időszakban az egyik legtehetségesebb magyar kenusnak lett kikiáltva Vasbányai Henrik, aki 2013-ban világbajnok lett Mike Róberttel C-2 1000 méteren, majd a moszkvai és milánói vb-ezüstérem után Rióban, az olimpián nem sikerült dobogóra állnia. A két versenyző útja szétvált, Vasbányai Henrik a 2017-es idényben egyesben szerepelt – nem sok sikerrel. A szezon végén ezért is határozott úgy, hogy edzőt vált, s korábbi párjával, a négy éve edzőként dolgozó Németh Szabolccsal kezdi meg a felkészülést.

„Megújulásra, változásra volt szükségem, s ehhez olyan embert kerestem, akiben szintén ott van a változás lehetősége, az újító szándék – mondja Vasbányai Henrik. – Szabolccsal korábban együtt versenyeztünk, barátok vagyunk, ennek ellenére bízom benne, hogy jól tudunk együtt dolgozni. Hogy mit vár el tőlem? Kemény munkát és olyan hozzáállást, amelyre lehet építeni.”

„Henrik edzésmunkájával eddig sem volt gond szerintem. Ellenben sokkal precízebben, profibb módon kell az edzésen kívüli életét élnie, mert valójában az is a felkészülése része. Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítania a pihenésre és arra, hogyan készül rá a munkára, az adott versenyre, az egész évre. Ezzel kapcsolatban is elvárásaim vannak vele szemben – mondta a tréner, aki nem fél attól, hogy nem lesz hatással versenyzőjére. – Négy éve kezdtem az edzői pályám, fiatal vagyok, és talán sokan ebben látják a veszélyt, de pontosan ebben rejlik a pozitívuma is a mi munkakapcsolatunknak. Frissességet, új módszereket viszek Henrik felkészülésébe, az elmúlt években rengeteg szakmai képzésen, előadáson vettem részt, s mellettem szól az is, hogy aktív sportolóként olyan sikeres edzők irányításával dolgoztam, mint Bánszki Imre, Ludasi Róbert vagy Szabó Attila.”

Németh Szabolcs új kenus csapatot hoz létre a Merkaptnál, ide tart két fiatal tehetség, Moldován Milán és Koleszár Zoltán, és itt nevelkedik az idén ifjúsági maratoni világbajnoki címet szerző Fejes Dániel is.

„Ebben a csoportban Henrik lesz a rangidős, ami újdonság számára, mert a KSI-ben ő volt a legfiatalabb. Itt most példát kell mutatnia, ami szintén felelősséget jelent számára – folytatta az edző, aki konkrét tervekről is beszélt. – Henrik az egyesre készül, de nem zárkózunk el semmitől. Azzal az emberrel fog párost is menni, aki a legjobb számára. Ha Mike Robival megy jól, és mindkét fél ezt akarja, akkor természetesen ismét lesz Vasbányai, Mike páros.”

És hogy miként búcsúzott el egymástól Vasbányai Henrik és két edzője, Oláh Tamás, valamint Varga Zsolt?

„Megértették a döntésemet, korrektül, szépen elköszöntünk egymástól – mondta a versenyző. – Az átigazolásom még nem zárult le, de hamarosan pont kerül ennek a végére is. Másfél hete vagyok a Merkaptnál, ahol már most minden a megújulásról szól. S nagyon bízom benne, hogy 2020-ra magabiztos, kiegyensúlyozott ember leszek ebben a sportágban.”

