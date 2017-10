Hihetetlen körülmények között bukta el hibátlan mérlegét a Veszprém

A vendégektől a csapatkapitány Nagy László, valamint Jamali Iman, a lengyel bajnoki címvédő Kielce játékosai közül pedig a szlovén Dejan Bombac és a horvát Filip Ivic hiányzott. Támadásszervezésben és védekezésben is meglátszott a rendkívül tapasztalt Nagy László hiánya, ráadásul a horvát Manuel Strlek és a spanyol Alex Dujshebaev vezérletével a lengyelek kimondottan jól kezdték a meccset (5-1). Lékai Máté irányításával felzárkózott a Veszprém (6-5), de egyenlítenie ekkor még nem sikerült, mert támadásban a hazaiak gyorsabbak és pontosabbak voltak. Ljubomir Vranjes vezetőedző négygólos hátrányban időt kért (11-7), ezután Mikler Roland védéseire alapozva egyenlített a csapata, sőt a 28. percben a meccs során először a vezetést is átvette (13-14), igaz, csak tíz másodperc erejéig.

A szünetben egy találattal ismét a házigazdák álltak jobban, és a szlovén Blaz Janc góljainak köszönhetően a második felvonást is jobban kezdték. Dujshebaev továbbra is ellenállhatatlanul lőtt, de az előző idényben BL-bronzérmes magyar csapat Momir Ilic vezérletével igyekezett tartani a lépést, majd Lékai megint gondoskodott az egyenlítésről (25-25). A vendégek dolgát több alkalommal is kiállítások nehezítették, tíz perccel a vége előtt azonban ők kerültek kettős előnybe, de nem tudtak élni vele. A lefújás előtt egy perccel is döntetlen volt az állás (31-31), majd Schuch Timuzsin sportszerűtlen szabálytalanság miatt piros és kék lapot is kapott, Karol Bielecki pedig belőtte a hétméterest.

A középkezdésnél úgy tűnt, Blaz Blagotinsek túlságosan közel helyezkedett a hazaiak labdás játékosához, ráadásul felemelte a kezeit, hogy blokkoljon, de a játékvezetők ezért nem adtak újabb büntetőt, a legvégén pedig Gasper Marguc a szélről egyenlíteni tudott.

A veszprémiek november 4-én a dán Aalborg ellen folytatják BL-szereplésüket.

Férfi BL, 5. forduló, B csoport

Vive Kielce (lengyel)-Telekom Veszprém 32-32 (16-15)

a Veszprém gólszerzői: Tönnesen 6, Ilic, Blagotinsek 5-5, Lékai 4, Marguc, Gajic 3-3, Manaszkov, Nilsson 2-2, Accambray, Ugalde 1-1

