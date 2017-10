Cristiano Ronaldo olyat tett, amit még soha

Az Ernesto Valverde által irányított Barcelona 1-1-es döntetlent játszott az Atlético Madrid új stadionjában, s így már nem százszázalékos. Diego Simeone együttese szerzett ugyan vezetést Saúl látványos lövésével az első félidőben, sőt akkor Ter Stegen bravúrjai kellettek ahhoz, hogy ne kerüljön nagyobb hátrányba a Barcelona, de a második játékrész a vendégeké volt. Lionel Messi kapufát lőtt, Luis Suárez pedig a hajrában kiegyenlített. Messié volt a mérkőzés utolsó szabadrúgása, de nem tudta legyőzni a végig jól védő Jan Oblakot.

A Real Madrid 2-1-re győzött a Getafe ellen, az első gólt a visszatérő Karim Benzema lőtte. Játszott még egy korábbi sérült, Marcelo is, ugyanakkor Keylor Navas nem tudta vállalni a játékot, igaz, Zinedine Zidane szerint a hétközi BL-mérkőzésre rendben lesz. A Real Madrid élén vezetőedzőként a 100. mérkőzését vezénylő francia tréner ezúttal is rotálta a csapatot, igaz, ebben a sérülések is közrejátszottak. Casilla, Hakimi, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Arsenio és Marcos Llorente is kezdett, Borja Mayoral és Théo Hernandez beállt csereként. A győztes gólt a 85. percben Cristiano Ronaldo szerezte, akinek ez volt az első találata a 2017–2018-as bajnoki mérkőzéseken.

Az Athletic Bilbao 1-0-ra legyőzte a Sevillát, a Valencia pedig 6-3-ra nyert a másik sevillai csapat, a Betis pályáján. Szenzációs mérkőzés volt: a vendégek Geoffrey Kondogbia, Goncalo Guedes, Rodrigo és Santi Mina góljával már 4-0-ra vezettek, miközben Sergio Leon, a Betis játékosa kihagyott egy büntetőt. A 79. percben Joel Campbell szépített, s ettől megtáltosodott a Betis, öt percen belül Antonio Sanabria és Cristian Tello révén feljött 4-3-ra. A Valencia azonban nem csuklott össze, s az utolsó percekben szerzett még két további gólt, Simone Zaza, majd Andreas Pereira találatával alakult ki a 6-3-as végeredmény. Mind a kilenc gólt más és más játékos lőtte. A Valencia a győzelemmel feljött a Barcelona mögé, a második helyre.

Primera División, 8. forduló

Atlético Madrid–Barcelona 1-1

Getafe–Real Madrid 1-2

Athletic Bilbao–Sevilla 1-0

Alavés–Real Sociedad 0-2

Espanyol–Levante 0-0

Girona–Villarreal 1-2

Eibar–Deportivo La Coruna 0-0

Málaga–Leganés 0-2

Real Betis-Valencia 3-6

Az élcsoport: 1. Barcelona 22 pont, 2. Valencia 18, 3. Real Madrid 17, 4. Atético Madrid 16, 5. Sevilla 16.

