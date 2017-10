Torinói csoda, inog a kispad Milánóban

A Napoli a nyolcadik fordulóban a nyolcadik győzelmét aratta, s ezzel tovább javította a rekordjait. Soha, még Maradonával és Carecával sem kezdett így a Serie A-ban. Az előző idény végének eredményeit is beszámítva a legutóbbi 13 bajnokiját kivétel nélkül megnyerte, 2017. február 25. óta húsz bajnokijából csak kettőt nem nyert meg, a Juventus és a Sassuolo ellen döntetlent játszott. A mostani szezonban tizenkét tétmérkőzésen van túl, s a Sahtar Donyeck elleni BL-vereséget leszámítva minden mérkőzését megnyerte. A hétvégén az AS Roma otthonában győzött 1-0-ra, Lorenzo Insigne találatával.

A Napoli mögé az Inter jött fel a második helyre a tabellán, miután Mauro Icardi mesterhármasával 3-2-re nyert az AC Milan elleni városi rangadón. Icardi azt mondta a mérkőzés előtt, hogy szeretne a százgólos határig eljutni az Inter tagjaként, lépett egyet efelé. Más kérdés, hogy a 90. percben kapott büntető miatt a Milan hívei okkal voltak mérgesek, finoman szólva is vitatható volt. Az AC Milan rászolgált volna az egyik pontra, ám a tény mégis az: a csapat a legutóbbi három bajnokiját elveszítette, s így Vincenzo Montella edző állása veszélybe került.

A Juventus 2015 augusztusa, az Udinese elleni vereség óta először maradt pont nélkül pályaválasztóként olasz bajnokin. A Lazio, amely augusztusban az olasz szuperkupa-mérkőzésen is legyőzte a bajnokot, Ciro Immobile duplájával tudott nyerni. A Juve a 92. percben kapott egy büntetőt a Bernardeschi elleni szabálytalanság után. Paulo Dybala, aki ezúttal csereként állt be, legalább döntetlenre menthette volna a mérkőzést, de a tizenegyesét Thomas Strakosha, a Lazio albán kapusa kivédte. A la Joyának becézett argentin október első napján az Atalanta ellen is elrontott egy büntetőt a hajrában.

A Bologna győzött a fordulóban, sorozatban harmadszor szerzett három pontot. Nagy Ádám nem lépett pályára.

Serie A, 8. forduló

AS Roma–Napoli 0-1

Juventus–Lazio 1-2

Bologna–SPAL 2-1

Cagliari–Genoa 2-3

Crotone–Torino 2-2

Sampdoria–Atalanta 3-1

Sassuolo–Chievo 0-0

Fiorentina–Udinese 2-1

Internazionale–AC Milan 3-2

Az élcsoport: 1. Napoli 24 pont, 2. Internazionale 22, 3. Juventus 19, 4. Lazio 19

