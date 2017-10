A Storck-akta: ez kerül a kukába

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége kedd délutáni ülésén értékeli a válogatott szereplését a világbajnoki selejtezőkön, meghallgatja és megvitatja Bernd Storck szövetségi kapitány jelentését, és utána dönt a folytatásról. A mérleg felemás, hiszen az elmúlt négy évtized legnagyobb magyar futballsikerére vezette a nemzeti együttest a német szakember, a csapat nemcsak kijutott a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra, de ott csoportelsőként jutott a végállomást jelentő nyolcaddöntőbe.

A sikeres bemutatkozás

Storck az Eb-selejtezőket vereséggel kezdő Pintér Attila helyére ideiglenesen beugró Dárdai Pál ajánlására került 2015 márciusában az utánpótlás sportigazgatói posztjára, majd július 20-án ő lett Dárdai utódja a felnőtteknél is. Az Eb-selejtezőket a harmadik helyen zárta a válogatott, majd a Norvégia elleni pótselejtezőn kivívta a továbbjutást, ráadásul két sikeres húzásával, Kleinheisler László, majd Priskin Tamás meglepetésszerű beállításával szakmai elismerést is nyert.

Az Európa-bajnokságon aztán egy ország kedvence lett, hiszen feltűnően szervezetten futballozó együttese legyőzte Ausztriát, döntetlent játszott a legjobb nyolcig jutó (és most csoportelsőként vb-résztvevő) Izlanddal, valamint a később Eb-győztes Portugáliával, és megnyerte a csoportját. A legjobb 16 között már 4-0-ra kikapott a válogatott Belgiumtól, az összkép mégis teljesen pozitív volt, kitört itthon a futball-láz, Storck pedig a legnagyobb kedvenc lett.

Ferőeren kezdődött a lejtő

A csúcsról aztán gyorsan vezetett az út a mélybe, a 2018-as oroszországi világbajnokság selejtezőiben rögtön becsúszott egy gól nélküli döntetlen Feröeren, kikapott a válogatott otthon Svájctól, s noha legyőzte Rigában Lettországot és az Üllői úton Andorrát, jött az igazi mélyrepülés: négy vereség, 0-9-es gólkülönbséggel. A svédek és az oroszok elleni hazai kudarcot lehett azzal magyarázni, hogy a felkészülési mérkőzéseket a kísérletezésnek szentelte Storck, a lisszaboni hármast pedig mégis az Európa-bajnok rúgta a mieinknek, de az andorrai kudarc futballtörténeti teljesítmény volt.

Már akkor összeült Storck-ügyben az MLSZ elnöksége, ám végül további bizalmat kapott a kapitány, amivel azonban kevéssé tudott élni: a lettek legyőzése után kikapott a csapat újrent a portugáloktól és a svájciaktól is, különösen a bázeli 5-2 volt kínos, és hiába gyűrte le a Groupama Arénában 1-0-ra Feröert a válogatott, a közönség addigra végképp elfordult az egy évvel korábban még ünnepelt kedvencektől, és különösen a szakvezetőtől, akit már "Auf Wiedersehen"-nel bírtak volna búcsúra.

Bernd Storck azonban nem ajánlotta fel a lemondását (az andorrai kaland után sem, noha később kiderült, Csányi Sándor elnöknek négyszemközt felkínálta a távozását), így most sorsáról a szövetség vezető testülete dönt.

Nem csak kapitány

A helyzet nem egyszerű, mert egyrészt a pályán nem Storck mondott kudarcot, és arról nem feltétlenül tehet, hogy az élcsapatokénál jóval szerényebb képességű futballistákból kell válogatnia, másrészt a német edző teljhatalmat kapott, és nemcsak a válogatott stábját cserélte le szinte kizárólag a honfitársaira, hanem az MLSZ sportigazgatójaként a szakmailag fontos posztokra is őket szerződtette (az U17-es csapathoz még a fiát is), és sajtóhírek szerint jelenleg több mint húsz német alkalmazottja van a szövetségnek. Nagy kérdés, hogy ha menesztik Storckot, akkor csak a kapitányi posztról-e, vagy mennie kell sportigazgatóként is, és ha igen, akkor vajon ez a végét jelenti-e a német modellnek is.

A csakfoci.hu értesülései szerint az utóbbi változat mellett van az elnökségi tagok többsége, annyira megingott az alig négy hónapja megerősített bizalom. Ez persze költséges megoldás lenne, hiszen ki kellene fizetni a Storck szerződéséből még hátralévő időt, ugyanakkor nincs idő sokat várni, hiszen láthatóan új csapatot kell építeni a Nemzetek Ligájára, illetve az Európa-bajnoki selejtezőkre, merthogy a válogatottnak mindenképpen indulási jogot kellene szereznie a részben hazai rendezésű kontinenstornára.

Ha viszont Bernd Storck megy, meg kell találni az utódját is. Esetleg két külön embert a két posztra. Könnyen előfordulhat, hogy most nem dönt az új szakemberek kinevezéséről a szövetség, az idei két barátságos mérkőzésre Costa Rica és Luxemburg ellen megbízott kapitányt nevezhetnek meg, leülhet a kispadra a jelenlegi stáb magyar tagja, Szélesi Zoltán, aki az U17-es válogatottat irányította már önállóan is.

Jelöltek Dárdaitól Rossiig

Az utódlásról persze megy a találgatás. Sokan szeretnék, ha Dárdai Pál segítene ismét, de ő két éve egyértelművé tette, hogy a Herthát választja, ő nyilván csak akkor térne haza, ha megválna tőle a berlini klub, s noha most nem megy jól a csapatnak, sőt a szurkolók is kikezdték a magyar edzőt, ez aligha valós forgatókönyv.

Bedobták Paulo Sousa nevét is, a portugál edző korábban eredményesen irányította a Videotont, de azóta sikereket ért el Izraelben, Svájban, és jelenleg a Fiorentina edzője, vele nem is tárgyalnak a hírek szerint.

Felvetődött, hogy a Dárdai-projekt mintájára egy külföldön dolgozó másik fiatal magyar szakembert hívjanak haza, de az RB Leipzignél edzősködő Lőw Zsolt sem akar egyelőre hazatérni. Bölöni László pedig maga ismerte el, hogy eljátszotta kapitányi esélyét három évvel ezelőtt.

A legtöbbet emlegetett esélyes Marco Rossi, aki bajnokcsapatot faragott a Honvédból, és jelenleg a dunaszerdahelyi DAC edzője. Őt állítólag az elnökség többsége támogatja, és a magyar tulajdonban lévő szlovákiai klubja is elegedné. Már csak az a kérdés, hívják-e. Erre azonban lehet, hogy kedden nem is kapunk választ.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!