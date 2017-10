Eléri Madridot is a "hurrikán"

E csoport

A Liverpool, egyedüliként az egyébként kiválóan szereplő angol klubok közül, még nyeretlen a BL őszi főtábláján, az augusztus 27-i, az Arsenal elleni bajnoki 4-0 óta nyolc mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni. (A Leicester ellenit, idegenben.) Klopp ismét Kariust tervezi Mignolet helyett a kapuba állítani, s nagy valószínűséggel pihenteti Firminót. Sadio Mané sérült, így elöl a Szalah, Coutinho, Sturridge trió kezd. A sevillaiak szerencséjére a moszkvai rivális nevében nincs benne az „atlétikai” szó orosz változata. Az utóbbi időben ugyanis csak két vereséget szenvedtek, egyet az Atlético Madridtól, egyet pedig az Athletic Bilbaótól. A Szpartaknak rengeteg a sérültje, a spanyoloknak kevesebb, de utóbbiak nem számíthatnak az egyik kulcsemberükre, N'Zonzira.

E csoport: Maribor–Liverpool FC, Szpartak Moszkva–Sevilla.

A csoport állása: 1. Sevilla 4 pont, 2. Liverpool 2, 3. Szpartak Moszkva 2, 4. Maribor 1.

F csoport

Az angol bajnokságot vezető Manchester City fogadja a Serie A éllovasát, a Napolit. Pep Guardiola együttese, azon túl, hogy mindössze egy tétmérkőzését nem nyerte meg a mostani idényben, szenzációs góllövő formában is játszik, a legutóbbi négy hazai tétmeccsén tizenkilenc gólt szerzett. Úgy, hogy a legeredményesebb csatára, Sergio Agüero hiányzik sérülés miatt a hónap eleje óta. A Napoli története legjobb időszakát éli, beleértve a Maradona és Careca nevével fémjelzett időket is, a bajnokságot nyolc mérkőzésből nyolc győzelemmel kezdte. Egyetlen tétmeccsét veszítette el eddig 2017 őszén, de az éppen az idegenbeli BL-találkozója volt, a Sahtar ellen, Harkovban. Kompany, Mendy és Agüero hiányzik az egyik, Milik a másik oldalon. Mind a két edző dicsérte a másik csapatát, Guardiola bókjaira válaszolva Maurizio Sarri azt mondta, huszonöt éve Arrigo Sacchi volt a világfutball úttörője, de most Guardiola is ugyanolyan „megkerülhetetlen” iránymutató edző. Sarri igyekezett levenni a terhet a játékosai válláról, közölve: „A Manchester City kiemelkedik a csoportból, nekünk a továbbjutás szempontjából a többi csapatra kell figyelni.”

F csoport: Feyenoord–Sahtar Donyeck, Manchester City–SSC Napoli.

A csoport állása: 1. Manchester City 6 pont, 2. Sahtar 3, 3. Napoli 3, 4. Feyenoord 0.

G csoport

Az első két forduló nagy meglepetése a Beşiktaş remek szereplése, a törökök már kétszer nyertek. Ezúttal a tavasszal még elődöntős, de azóta nagy változáson áteső Monacóhoz látogatnak. A sajtótájékoztatón a két edző szavaiból kiviláglott, milyen harcmodorra számíthatunk a felektől: Leonardo Jardim, a Monaco edzője úgy vélte, csapatának „muszáj” nyernie, Senol Güneş ellenben azt mondta, a döntetlennel nagyon elégedett lenne. A másik párban Gulácsi Péter együttese, az RB Leipzig igyekszik megszerezni története első győzelmét a BL-ben. Nem rossz leírni: az egyik kapuban a magyar válogatott Gulácsi, a másikban Iker Casillas iparkodik majd. A spanyol világ- és Európa-bajnok a 167. BL-találkozóján szerepel majd. A Porto hazai pályán rosszul kezdett, kikapott a Beşiktaştól, majd javított a győzelmével Monacóban. A Porto edzője, Sergio Conceição egyszer már nagyon elszomorította a németeket: a 2000-es Eb-n mesterhármast lőtt a Nationalelfnek.

G csoport: RB Leipzig–FC Porto, AS Monaco–Beşiktaş.

A csoport állása: 1. Beşiktaş 6 pont, 2. FC Porto 3, 3. AS Monaco 1, 4. RB Leipzig 1.

H csoport

Két százszázalékos találkozik a Bernabéuban, Zinedine Zidane-nak ez lesz vezetőedzőként a 101. mérkőzése a Real Madrid élén. Az eddigi mérlege 75 győzelem, 17 döntetlen, 8 vereség, érdekes, hogy kevesebb győzelmet szerzett, mint Ancelotti (78) vagy Mourinho (77), de mindkettőnél lényegesen több trófeát gyűjtött. A száz mérkőzésén a legtöbbször Toni Kroos játszott, 82-szer, egyébként összesen 34 játékost küldött Zidane pályára. Nem meglepő, hogy Cristiano Ronaldo szerezte a legtöbb gólt (74), bármennyit is szidták, Karim Benzema a második (33). Zidane-nal a Madrid minden eddigi BL-mérkőzésén szerzett gólt. A címvédő két játékosa, Luka Modrić és Gareth Bale is korábban a Tottenham játékosa volt, kettejük közül ma egyedül a horvát játéka valószínű. A Spurs fő erőssége Harry Kane, aki pontosan annyi gólt szerzet eddig 2017-ben, mint Cristiano Ronaldo. Mindketten 43 gólt jegyeztek eddig, ám a portugál 46 meccset játszott (0,93-as átlag), az angol "hurrikán" csak 38-at (1,13-as átlag). A csoport másik meccsén az APOEL fogadja a győzelmi kényszerben lévő Borussia Dortmundot. Várhatóan Sallai Roland helyet kap a ciprusi bajnok kezdőtizenegyében.

H csoport: Real Madrid–Tottenham Hotspur, APOEL–Borussia Dortmund.

A csoport állása: 1. Real Madrid 6 pont, 2. Tottenham Hotspur 6, 3. Borussia Dortmund 0, 4. APOEL 0.

