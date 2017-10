Münchenben újra megnyitnák az Októberfestet

A csoport

1968-ban Sir Matt Busby (akkor még a lovagi cím nélkül) éppen a Benfica ellen győzelemre vezetve csapatát nyerte el a Manchester United történetének első trófeáját a bajnokcsapatok tornáján. Alig több mint fél év választ el bennünket a félévszázados jubileumtól. A Man United most is, ráadásul egy portugál edző irányításával a kontinens legszűkebb elitjébe tartozik, a Benfica ellenben nem szerepel a mostani sorozatban a hagyományokhoz méltón. José Mourinho, aki pályafutása elején rövid ideig állt a Benfica élén is, gondolkodik a nem teljesen egészséges Lukaku bevetésén, ellenben a középpályán Ander Herrera és a korábbi Benfica-játékos, Nemanja Matic biztosan kezd. A másik párban a CSZKA Moszkva fogadja a Baselt, az orosz csapat két éve nem nyert a főtáblán hazai mérkőzést, szeptemberben 4-1-re kikapott otthon a Manchester Unitedtől.

A csoport: SL Benfica–Manchester United, CSZKA Moszkva–FC Basel.

A csoport állása: 1. Manchester United 6 pont, 2. FC Basel 3, 3. CSZKA Moszkva 3, 4. SL Benfica 0.

B csoport

Jupp Heynckes visszatér a Bajnokok Ligájába. A Bayern a legutóbbi, súlyos párizsi vereség után edzőt váltott, a 2013-as győztes edző került újra a csapat élére. Kiválóan mutatkozott be, a Bundesligában a bajor rekordbajnok 5-0-ra kiütötte a Freiburgot. Manuel Neuer, Javi Martínez és Franck Ribéry is sérült, de a Bayern tizenegye még így is erősebb a skótokénál. A Celtic a korábbiakban nem volt igazán eredményes a BL csoportkörében idegenben, de legutóbb az Anderlecht ellen magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott. A PSG Brüsszelbe, az Anderlechthez látogat, telt ház várja majd. Thiago Silva szinte biztosan nem játszik, de nem teljesen egészséges Cavani, Verratti és Motta sem. Utóbbi három játékára azért számít Unai Emery edző.

B csoport: Bayern München–Celtic FC, RSC Anderlecht–Paris Saint-Germain.

A csoport állása: 1. PSG 6 pont, 2. Bayern München 3, 3. Celtic 3, 4. Anderlecht 0.

C csoport

A Chelsea a Premier League-ben elmarad a várakozásoktól, ugyanakkor a BL-ben eddig jól teljesít. A Qarabag elleni 6-0-s győzelem papírforma-eredmény volt, az Atlético elleni idegenbeli siker pedig bravúr. Kanté, Moses és Drinkwater kihagyja a mérkőzést, de kérdéses Morata játéka is, akinek még nem jött teljesen rendbe a húzódása. Conte ellenben tervez vele. Az AS Roma, az angolokhoz hasonlóan, még veretlen a sorozatban, egy nagy hiányzója lesz, a görög Manolasz. Rüdiger, a Chelsea német válogatott védője éppen a „farkasoktól” igazolt a a nyáron Londonba. Az Alético Madrid Azerbajdzsánban játszik, már – magyar idő szerint – délután hattól. Juanfran és Vietto nem játszik, de kérdéses Griezmann és Koké játéka is.

C csoport: Qarabag–Atlético Madrid, Chelsea FC–AS Roma.

A csoport állása: 1. Chelsea 6 pont, 2. AS Roma 4, 3. Atlético Madrid 1, 4. Qarabag 0.

D csoport

Ernesto Valverde, a Barcelona edzője korábbi csapata ellen mérkőzik ma este a Camp Nouban, két szakaszban is irányította a görögöket. Az Olympiakosz mérlege kifejezetten rossz idegenben a spanyol klubok ellen: 14 mérkőzésből két döntetlen, tizenkét vereség. Jordi Alba kihagyja a mérkőzés, sérülése miatt, valószínűleg Digne játszik a helyén. A portugál Sporting idegenbeli mérlege éppen olyan gyenge, mint a pireusziaké a spanyolokkal szemben: 3 döntetlen és 10 vereség. Ugyanakkor a Sporting ősszel ért már el sikert vendégként: nyerni tudott Athénben. A Juvéból De Sciglio, Höwedes és Marchisio továbbra is hiányzik, sérülés miatt.

D csoport: FC Barcelona–Olympiakosz Pireusz, Juventus FC–Sporting CP.

A csoport állása: 1. FC Barcelona 6 pont, 2. Sporting CP 3, 3. Juventus 3, 4. Olympiakosz 0.

