Alonso döntött a jövőjéről

A brit istálló csütörtökön az Egyesült Államok Nagydíjának helyszínén, Austinban jelentette be, hogy 36 éves pilótája a következő szezonban is őket erősíti.

"Fantasztikus, hogy folytathatom az itteni munkát. A szívem mindig azt mondta, maradjak, mert otthon érzem magam" - mondta a spanyol versenyző a wokingiak honlapján megjelent közleményben. Hozzátette, fontos szempont volt a döntésében, hogy a csapat technikai és pénzügyi erőforrásokban is stabil, ez pedig lehetővé teszi, hogy mielőbb ismét versenyképes legyen, azaz futamgyőzelmekért szállhasson harcba.

Alonso először 2007-ben versenyzett a brit istállónál, majd 2015-ben tért vissza az akkor Honda-motorra váltó csapathoz. A japánokkal való együttműködés sikertelennek bizonyult, ugyanis azóta három ötödik hely volt a legjobbja.

A McLaren augusztus végén jelentette be, hogy másik pilótája, a belga Stoffel Vandoorne a következő szezonban is marad, míg egy hónapja arról számolt be, hogy 2018-tól Renault motorok lesznek a McLaren autóiban.

