A hajrában hozta a meccset a Fradi, hosszabbításban nyert a Diósgyőr

A két klub történetének 278. egymás elleni mérkőzését és 222. bajnoki találkozóját rendezték meg, az élvonalban 100 zöld-fehér siker, 60 döntetlen és 61 lila-fehér győzelem született eddig.

A vendégek kezdték kissé aktívabban a találkozót, majd a hazaiak - akiknek kispadján eltiltás miatt nem ülhetett ott a vezetőedző Thomas Doll - váltak kezdeményezőbbé, de nagy veszélyt egyik fél sem tudott kialakítani a szünetig, mindkét csapat inkább a biztonságra törekedett.

A második játékrészben már nagyobb veszélyben forogtak a kapuk, a Ferencváros előbb felsőlécig jutott, majd Böde Dániel fejesével a három pontot is begyűjtötte. Így 101. alkalommal múlta felül fővárosi riválisát az élvonalban.

Vidéki kettős rangadó

A hazai labdarúgás történetében először rendeztek vidéki kettős rangadót, és már az első meccsen remek volt a hangulat, hiszen a DVSC-szurkolók és a Haladás drukkerei mellett a stadionban hangolt a következő összecsapásra a diósgyőri és a kispesti fanatikusok egy része is. A Honvéd szimpatizánsai be is szálltak a Haladás biztatásába, énekelve, zöld-fehér zászlókat lengetve buzdították a dunántúliakat.

Alig kezdődött el a mérkőzés, a vendégek máris megszerezték a vezetést, egy lendületes támadás végén Kiss Tamás talált be a debreceniek kapujában. A folytatásban is a szombathelyiek játszottak veszélyesebben, de szünetig újabb gól nem született.

A második félidőben sokáig mezőnyjáték folyt a pályán, majd a DVSC egyenlítő találatát követően - elsősorban a debrecenieknek köszönhetően - élvezetesebb, változatosabb mérkőzést láthatott a közönség, további gólt azonban már egyik csapat sem tudott szerezni.

Hosszabbításban nyert a Diósgyőr

A debreceni kettős rangadó második mérkőzésén nagyszerű hangulatot teremtettek a szurkolók, elsősorban a diósgyőri drukkerek voltak elemükben, végig szinte megállás nélkül hajtották előre csapatukat.

Az első perctől kezdve feszült hangulatú találkozón Ugrai szerzett vezetést a DVTK-nak, majd a félidő hajrájában Holender lőtt szépségdíjas gólt.

A második félidőben is - akárcsak az elsőben - sok volt a szabálytalanság, sokszor állt a játék, helyzetet viszont csak elvétve alakítottak ki a csapatok. Úgy tűnt, a diósgyőriek még büntetőből sem tudnak újabb gólt szerezni, Ugrai 11-esét ugyanis a 78. percben Gróf kivédte.

A hosszabbításban azonban Bobál szabálytalanságát követően a DVTK ismét büntetőhöz jutott, amit Joannidisz már értékesített.

OTP Bank Liga, 13. forduló:

Ferencvárosi TC-Újpest FC 1-0 (0-0)

Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd 2-1 (1-1)

Videoton FC - Puskás Akadémia FC 2-0 (0-0)

Debreceni VSC-Swietelsky Haladás 1-1 (0-1)

Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1)

Tabella

1. Videoton FC 13 8 4 1 27-14 28 pont

2. Ferencvárosi TC 13 7 5 1 27-13 26

3. Debreceni VSC 13 6 4 3 20-10 22

4. Vasas FC 13 6 1 6 19-23 19

5. Budapest Honvéd 13 5 4 4 21-22 19

6. Diósgyőri VTK 13 5 3 5 24-23 18

7. Paksi FC 13 4 6 3 20-20 18

8. Puskás Akadémia 13 4 3 6 17-21 15

9. Újpest FC 13 3 6 4 16-17 15

10. Swietelsky Haladás 13 3 2 8 11-24 11

11. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 13 2 4 7 16-19 10

12. Mezőkövesd Zsóry FC 13 2 4 7 15-27 10

A 14. forduló programja

október 28., szombat:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Budapest Honvéd 15.00

Újpest FC-Videoton FC 15.30

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 15.30

Debreceni VSC-Paksi FC 15.30

Swietelsky Haladás-Diósgyőri VTK, Sopron 15.30

Puskás Akadémia FC-Vasas FC 17.45

