Olasz sztáredző jelentkezett be a magyar kapitányi posztra

"Legnagyobb meglepetésemre azonban Giovanni Trapattoni menedzserétől kaptam egy levelet, amelyben jelezte, hogy a mester szabad, szívesen tárgyalna velünk" - mondta Bánki Erik, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja a szegedma.hu-nak adott interjúban.

A legendás olasz edző korábban vezette a Milant, a Juventust, az Intert, Bayern Münchent, az olasz és az ír válogatottat is.

Bánki Erik arról is beszélt, hogy vagy a Dárdai Pállal megkezdett "fiatal vonalat nyomjuk tovább, amire vannak alkalmas jelöltek, így Löw Zsolt, vagy az a Szabics Imre, aki játékosként mindent látott már a futballból, aki jól is dolgozott Pali stábjában. Vagy hozunk egy külföldi, tapasztalt szakvezetőt. Ha az utóbbi érvényesülne, én akkor is azt támogatnám, hogy a stábban ne külföldiek, hanem ezek a tehetséges magyarok kapjanak helyek. Ekkor van esély arra, hogy egy következő kapitányváltáskor, teszem azt egy sikeres Európa-bajnoki szereplés után, jöhessenek olyan magyar edzők, akik szövetségi kapitányként is kipróbálhassák magukat."

Az MLSZ elnökségi tagja korábban azt mondta, hogy nem vállalná a szövetségi kapitányi posztját Paulo Sousa, aki 2011 és 2013 között a Videoton vezetőedzője volt. Hozzátette, a portugál szakember ugyan megtisztelőnek tartja a feladatot, azonban ő kifejezetten klubedzőnek tartja magát.

Kifejtette, tudomása szerint a Budapest Honvéddal bajnoki címet nyert, jelenleg a Dunaszerdahely együttesét irányító Marco Rossival is történtek már egyeztetések, de több más tréner is szóba került.

Bernd Storck szövetségi kapitány kedden távozott, és helyét a két novemberi mérkőzésre Szélesi Zoltán veszi át.

