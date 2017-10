FIFA-gála élőben: kié lesz a Puskás-díj?

Londonban este fél kilenckor kezdődött a FIFA-gála, amely több kategóriában is megválasztja az esztendő legjobbját. Kiosztásra kerül a Puskás-díj is.

Londonban a futballvilág színe-java összegyűlt a gálára.

Az Év csapatát a FIFPro segítségével választota meg a FIFA: Buffon (Juventus) - Dani Alves (Juventus/PSG), Leonardo Bonucci (Juventus/Milan), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid) - Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona) - Neymar (Barcelona/PSG), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

A Puskás-díjról beszéltek a sztárok, a többség Olivier Giroud góljára szavazott, tét nélkül. Catherine Zeta-Jones és Diego Forlán érkezett a színpadra, hogy bejelentse, ki győzött a három jelölt, Deyna Castellanos, Olivier Giroud és a kapus (!) Masuluke Oscarine közül. A győztes, s így a 2017-es Puskás-díjas az Arsenal francia csatára, Olivier Giroud lett az internetes szavazás alapján.

Következett a férfi futballban dolgozó edzők eredményhirdetése. 2016-ban olasz edző nyert (Claudio Ranieri), most is volt a jelöltek között kettő is, Massimiliano Allegri és Antonio Conte. A legnagyobb esélyes „csak” játszott éveken át a calcióban: Zinedine Zidane. Nem született meglepetés, győzött Zizou, azaz Zinedine Zidane, a BL-történet első duplázó edzője. Azt mondta, az angolja rossz, ezért kicsit spanyolul és egy kicsit franciául beszél. Így köszönte meg játékosainak, hogy ehhez a díjhoz segítették sikereikkel. Aztán még ráadásként beszélt egy kicsit olaszul, Allegrinek és Conténak bókolva, majd spanyolul szerelmet vallott spanyol anyanyelvű feleségének

Új kategóriában hirdettek győztest: a kapusoknál. Peter Schmeichel kapta a díjátadó szerepét, Gianluigi Buffon, Keylor Navas és Manuel Neuer jutottak a hármas, szűkített listára. Schmeichel legfeljebb azzal okozott meglepetést, hogy milyen rosszul ejtette ki az olasz óriás nevét. Győzött Gianluigi Buffon. Általában a nagy Gigi jobban bír a csatárokkal, mint most az angol nyelvvel – de kedves volt.

A szurkolói díjat Samuel Eto'o, a kameruni legenda adta át. A Borussia Dortmund, a Celtic FC és az FC Köbenhavn szurkolói csoportja kapott jelölést. Győzött a skót „tábor”, amely pazar élőképekkel ünnepelte az első brit BEK-győzelem ötvenedik évfordulóját.

Utána a ma 77 éves Pelét ünnepelte a nézősereg, távollétében.

Utána a hölgyeket edzők felé fordult a figyelem, Ruud Gullit és az Arsenal játékosa, Alex Scott érkezett a színpadra, díjátadónak. Győzött Sarina Wiegman, az Európa-bajnok holland válogatott szövetségi kapitánya, a korábbi több mint százszoros válogatott játékos lépett a német Silvia Neid helyére.

