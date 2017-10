Itt az év futballcsapata, meglepő összeállításban

A FIFA 'The Best" díjkiosztón hirdették ki a londoni Palladiumban az év csapatát is. A szavazatok alapján az év csapatába öt Real Madrid- és három Barcelona-játékos került be. Rajtuk kívül hárman volt vagy jelenlegi Juventus-játékosok.

Az év csapata: Buffon (Juventus) - Dani Alves (Juventus/PSG), Leonardo Bonucci (Juventus/Milan), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid) - Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona) - Neymar (Barcelona/PSG), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!