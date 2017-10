Nikolics visszatér a válogatottba

Szélesi Zoltán ideiglenes szövetségi kapitány kihirdette a Luxemburg és Costa Rica elleni felkészülési találkozóra meghívott játékosok névsorát.

Gróf Dávid ismét meghívást kapott, Gulácsi Péter viszont ezúttal saját kérésére nem csatlakozik a kerethez, míg Megyeri Balázs továbbra is sérült. Visszatér az immár teljesen egészséges és jó formában lévő Németh Krisztián, aki a hétvégén góllal zárta az MLS idei alapszakaszát, valamint a szintén sérülésből felépülő fehérvári Vinícius Paulo, illetve meghívót kapott a Dániában légióskodó Korcsmár Zsolt is. A válogatott alapemberei közül a sérült Szalai Ádám és Kleinheisler László játékára nem számíthat Szélesi Zoltán.

"Örülök, hogy ezekben az időszakokban is játszhatunk barátságos mérkőzéseket, mert fontos, hogy amikor csak lehet, együtt lehessen a válogatott, hiszen egy közösségről van szó, melynek fejlődése szempontjából minden együtt töltött nap és lejátszott mérkőzés számít. Így az év vége felé több játékos is sérüléssel bajlódik, ezért döntöttem a szokásosnál picit nagyobb keret kihirdetése mellett, míg például Nikolics Nemanja éjjel még pályára lép az MLS rájátszásában, bízom benne, hogy ő is csatlakozni tud majd hozzánk. Az utazók névsoráról a luxemburgi mérkőzés előtt két nappal fogunk dönteni" - mondta a szakvezető.

Szélesi Zoltán minden meghívott játékossal kapcsolatba lépett.

"Mindannyian nagyon motiváltak, és biztosítottak arról, hogy a két mérkőzésen mindent meg fognak tenni a pozitívan évzárás érdekében. Mindkét ellenfelünk ellen nehéz dolgunk lehet. Luxemburg esetében talán meglepő, hogy ezt mondom, de a franciák ellen elért döntetlenjük azt mutatja, hogy hazai pályán képesek lehetnek meglepetést okozni. Costa Rica pedig már kvalifikálta magát a jövő évi világbajnokságra, három éve pedig a legjobb nyolc közé jutott a vb-n. Összességében tehát két nehéz mérkőzésre számítok, melyeken szeretném, ha jó játékkal, minél jobb eredményt érne el a csapat" - fejtette ki.

A keret november 5-én vasárnap találkozik Telkiben és 8-án, szerdán utazik el Luxemburgba.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gróf Dávid (Budapest Honvéd), Kovácsik Ádám (Videoton FC)

Védők: Bese Barnabás (Le Havre), Fiola Attila (Videoton FC), Guzmics Richárd (Yanbian), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Korcsmár Zsolt (Midtjylland), Korhut Mihály (Hapoel Beer Sheva), Szabó János (Paks), Vinícius Paulo (Videoton FC)

Középpályások: Balogh Balázs (Puskás Akadémia), Elek Ákos (Kairat Almaty), Nagy Ádám (Bologna), Pátkai Máté (Videoton FC)

Támadók: Böde Dániel (Ferencváros), Dzsudzsák Balázs (Al Wahda), Lovrecsics Gergő (Ferencváros), Németh Krisztián (New England Revolution), Nikolics Nemanja (Chicago Fire), Priskin Tamás (Ferencváros), Sallai Roland (APOEL), Stieber Zoltán (DC United), Ugrai Roland (DVTK), Varga Roland (Ferencváros)

