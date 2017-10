Megszólalt az új magyar futbalkapitány

Az új szombathelyi stadion főpróbáján (a Haladás öregfiúk csapata 2-0-ra verte a magyar válogatottat) pályára lépett Szélesi Zoltán is, akit nemrégiben, Bernd Storck menesztése után ideiglenesen bíztak meg a labdarúgó-válogatott vezetésével. A mérkőzés után az ideiglenes szövetségi kapitány azt mondta a Nemzeti Sportnak, hogy óriási megtiszteltetés volt a felkérés, és gondolkodás nélkül vállalta a feladatot.

Szélesi Zoltán 2015-ben a Litvánia elleni debreceni felkészülési mérkőzésen még pályára lépett az akkori kapitány, Dárdai Pál csapatában, most, két évvel később már szövetségi kapitánynak mondhatja magát.

"Gyerekként nyilván eljátszik az ember a gondolattal, hol szeretne futballozni. Szerepelhettem külföldön, voltam a válogatott játékosa, szóval mondhatom, hogy az álmaim teljesültek. Amikor edző lettem, fel sem vetődött bennem, hogy most az év vége felé abba a helyzetbe kerülhetek, hogy nekem kell összeállítanom a keretet.

Pontosan tisztában vagyok azzal, nekem még tanulnom kell, nem is keveset,

és ez a két mérkőzés is nehéz periódusa lesz ennek a bizonyos tanulási folyamatnak" - mondta Szélesi Zoltán. A 35 éves szakember már keretet is hirdetett, és behívta az elődje által mellőzött, de az Egyesült Államok bajnokságában frissen gólkirályi címet nyerő Nikolics Nemanját. Szélesi telefonon kereste a Chicagóval az MLS rájátszásából kieső csatárt.

"Elmondtam neki, számítok rá. Ő azt válaszolta, nagyon szívesen jön, és rendkívül motivált, mert szeretne a válogatottban is gólokat rúgni, így neki is nagyon fontos ez a két mérkőzés" - idézte fel a beszélgetést a megbízott kapitány, és hozzátette, Luxemburg és Costa Rica ellen is elsődleges lesz az eredmény.

"Antifutball, bunkerfoci azonban nem szerepel az elképzelésemben.

Azt szeretném, hogy jó focit játsszon a csapat. A legfontosabb, hogy a lehető legjobban felkészüljünk erre a két találkozóra, és jó teljesítményt nyújtson a csapat" - közölte Szélesi Zoltán.

