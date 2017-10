Rangadót nyert a Manchester United

A Tottenham Hotspur elleni találkozót a francia Anthony Martial 81. percben lőtt gólja döntötte el.

A meccs előtt mindkét csapat 20 ponttal állt, sikerével most az MU - amely ebben a szezonban továbbra is százszázalékos az Old Traffordon - lépéselőnybe került, s megerősítette második helyét a tabellán. Az első idegenbeli vereségét elszenvedő Tottenham továbbra is harmadik.

Premier League, 10. forduló:

Manchester United-Tottenham Hotspur 1-0 (0-0)

később:

Arsenal-Swansea City 16.00

Crystal Palace-West Ham United 16.00

FC Liverpool-Huddersfield 16.00

Watford-Stoke City 16.00

West Bromwich Albion-Manchester City 16.00

Bournemouth-Chelsea 18.30

vasárnap játsszák:

Brighton-Southampton 14.30

Leicester City-Everton 17.00

hétfőn játsszák:

Burnley-Newcastle United 21.00

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!