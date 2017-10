Guardioláék átírják a rekordokat

A West Bromwich pályáján az első negyedórában három gól is esett szombaton, ebből kettőt a City szerzett, Leroy Sané és Fernandinho révén. Raheem Sterling a 64. percben bebiztosította a győzelmet, de Matt Philips, a West Brom játékosa a 92. percben szépített, illetve szorossá tette az eredményt. Mindazonáltal a City 78 százalékban birtokolta a meccsen a labdát, összesen 844-szer passzolt, ez a legtöbb a Premier League-ben 2003 óta. s tizenöt helyzetet teremtett. Jellemző volt David Silva véleménye: „Nem is tudom, hány helyzetet teremtettünk, de csak három gólt lőttünk”.

Guardiola együttese átírta a rekordok könyvét, még soha, egyetlen csapat sem állt a Premier League tizedik fordulója után 28 ponttal és ilyen remek, huszonkilences (35-6) gólkülönbséggel. A klub történetében még nem akadt a mostanihoz hasonló hosszúságú, 21 meccses veretlenségi sorozat, minden sorozatot figyelembe véve. A City a legutóbbi nyolc bajnokiját 32-5-ös gólkülönbséggel nyerte meg a csapat.

Győzött a másik manchesteri alakulat, a United is, mégpedig a Tottenham elleni rangadón, Anthony Martial góljával. A „vörös ördögök” a 2007–2008-as idény óta először maradtak az első öt hazai bajnokijukon kapott gól nélkül. Még egy megdöbbentő adat: José Mournho emberei a mostani szezonban a bajnoki góljaik 43 százalékát a mérkőzések utolsó tíz percében szerezték, összesen tízet. A Tottenham a sérült Harry Kane nélkül is felülmúlta több mutatóban is a Unitedet (töbet birtokolta a labdát, többet lőtt kapura, többször találta el a kaput), de kikapott.

Mourinho és csapata tavaly decemberben is 1-0-ra verte az Old Traffordon a Spurst, azóta a londoniaknak ez mindössze a negyedik bajnoki veresége volt. Idegenbenben az előző hat bajnokiját kivétel nélkül megnyerte Mauricio Pochettino gárdája, méghozzá 25-4-es gólkülönbséggel.

Premier League, 10. forduló:

Bournemouth-Chelsea 0-1

Arsenal-Swansea City 2-1

Crystal Palace-West Ham United 2-2

Liverpool-Huddersfield 3-0

Watford-Stoke City 0-1

West Bromwich Albion-Manchester City 2-3

Manchester United-Tottenham 1-0

Brighton-Southampton 1-1

Leicester City-Everton 2-0

Burnley-Newcastle United (hétfőn rendezik).

Az élcsoport: 1. Manchester City 28 pont, 2. Manchester United 23, 3. Tottenham 20, 4. Chelsea 19.

