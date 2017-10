BL: majdnem minden nagy kérdés eldőlhet

A CSOPORT: A Benfica gyenge szereplése eddig a kvartett meglepetése, a portugálok még nem szereztek pontot. Ellenfelük, a Manchester United ellenben mind a három mérkőzését megnyerte, kilenc ponttal vezeti a csoportot. Paul Pogna, Marouane Fellaini és a veterán Michael Carrick sérült, de vélhetően ők kevésbé hiányoznak majd a Unitedből, mint Luisão és André Almeida a másik oldalról.

Amennyiben a Benfica nem nyer az Old Traffordon, és a Basel legyőzi otthon a CSZKA Moszkvát, a svájciak is biztosítják helyüket a tavaszi folytatásban. Érdekes, hogy 2014 novembere óta a főtáblán csupán egy hazai meccsüket nyerték meg – de az a legutóbbi, 5-0-s siker volt a Benfica ellen.

A csoport állása: 1. Manchester United 9 pont, 2. FC Basel 6, 3. CSZKA Moszkva 3, 4. SL Benfica 0.

B CSOPORT: A Paris Saint-Germain hazai győzelmére szinte nem is fizetnek a fogadóirodák, a papírforma alapján csak az a kérdés, mekkora különbséggel nyer. A bajnokságban eltiltott Neymar visszatér a csapatba. Unai Emery az alapjátékosai közül egyedül a sérült Thiago Mottára nem számíthat. Az UEFA szerint nem Kylian Mbappé, hanem Angel Di María kezd majd a jobbszélen, mi tagadás, nem kardinális probléma.

A PSG mellett a Bayern München is biztosíthatja a továbbjutását, amennyiben az Anderlecht nem nyer a Parc des Princes-ben, a bajorok pedig győzni tudnak a Celtic Parkban. A német csapat Jupp Heynckes irányításával eddig – beleértve az RB Leipzig elleni, tizenegyesekkel kiharcolt kupatovábbjutást – minden mérkőzését sikerrel vette. Ugyanakkor Skóciában Robert Lewandowski, Arjen Robben, Thomas Müller és Manuel Neuer is hiányozni fog sérülése miatt.

A csoport állása: 1. PSG 9 pont, 2. Bayern München 6, 3. Celtic 3, 4. Anderlecht 0.

C CSOPORT: Az AS Roma az Olimpicóban a Chelsea-t fogadja, ez az egyetlen párosítás ma este, amelyben a csoport első és második helyezettje találkozik. A józan számítások szerint Conte csapatának a döntetlen is jó lehet, ugyanakkor, ha nyer, szinte biztosítja a továbbjutását. (Matematikailag is biztosítaná, ha az Atlético otthon nem nyerne a Qarabag ellen, de erre kevés az esély.) Az elmúlt időszakban kiválóan védekező, „olaszos” (1-0-s) eredményeket produkáló „farkasok” közül csak perememberek hiányoznak majd, Eusébio Di Francesco a legjobbnak vélt csapatát küldheti pályára. A Chelsea-ből Victor Moses biztosan hiányzik majd, s kétséges N'Golo Kanté játéka is.

Az Atlético Madridnál sérült Carrasco és Koké is, de nélkülük is nyerni kell, ez most már „élet-halál” kérdés Diego Simeone csapata számára.

A csoport állása: 1. Chelea FC 7 pont, 2. AS Roma 5, 3. Atlético Madrid 2, 4. FC Qarabag 1.

D CSOPORT: A Barcelona Pireuszban, az Olympiakosszal játszik, az eltiltott Piqué, valamint a sérült Iniesta, Dembélé, Rafinha és Vidal nélkül. Paulinho várhatóan kezd, ahogy Deulofeu is. Az eddig még pont nélkül álló görögöknél Lamprou és Seba nem játszik.

A csoport másik mérkőzése izgalmasabbnak ígérkezik. Ha a Juve nyer, biztosan megelőzi a Sporingot a végelszámolásnál, sőt, ebben a csoportban is eldőlhet a továbbjutás. Ha ellenben a Sporting 1-0-ra, vagy legalább két góllal nyer, megelőzi a Juventust, s nagyon megnehezítheti a tavasszal a fináléban szerepelt torinói csapat dolgát. A portugáloktól Cabral, Mathieu és Piccini, az olaszoktól két évdő, Benatia és Höwedes hiányzik majd.

A csoport állása: 1. Barcelona 9 pont, 2. Juventus 6, 3. Sporting 3, 4. Olympiakosz 0.

Mind a nyolc mérkőzés 20.45-kor kezdődik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!