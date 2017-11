Spurs: nagyon „kéne” Kane

E CSOPORT: A csoportját vezető Liverpool nagy favorit az NK Maribor ellen. A „vörösök” az előző körben idegenben 7-0-ra verték ellenfelüket. Sadio Mané és Adama Lallana sérült, Coutinho játéka kétséges, de a szlovén bajnok így sem jelenthet gondot. A másik párban a Sevilla fogadja a Szpartak Moszkvát. A másik orosz együttes, a CSZKA tegnap meglepetést okozott, a spanyoloknak kevésbé megy, mint az előző években, a Szpartak nagyon megverte legutóbb a Sevillát, most mégis szinte minden fogadóiroda az andalúzok sikerét jósolja.

A csoport állása: 1. Liverpool 5 pont, 2. Szpartak 5, 3. Sevilla 4, 4. Maribor 1

F CSOPORT: A Manchester City még százszázalékos, de Pep Guardiola nagyon dicsérte a két hete a második félidőben kitűnő teljesítményt nyújtó Napolit. Az olaszok eddig mindkét idegenbeli meccsüket elveszítették, otthon feltétlenül javítaniuk kellene, hogy a Sahtar pozíciója ne erősödjön meg nagyon velük szemben. Csak a régóta hiányzók nem állnak az edzők rendelkezésére, Arkadiusz Milik az egyik, Benjamin Mendy és Vincent Kompany a másik oldalon. A Sahtar Harkivban fogadja a csoport leggyengébb tagját, a Feyenoordot. Két kulcsjátékosa nélkül: Darijo Srna és Jaroszlav Rakitszkij is eltiltott.

A csoport állása: 1. Manchester City 9 pont, 2. Sahtar 6, 3. Napoli 3, 4. Feyenoord 0.

G CSOPORT: Az este egyetlen, nem háromnegyed kilenckor, hanem magyar idő szerint már hat órakor kezdődő mérkőzésén a Besiktas, az ősz eddigi meglepetéscsapata az AS Monacót fogadja. A törökök csak nyertek eddig, egy újabb siker matematikailag is a továbbjutást jelentené. Gulácsi Péter csapata, az RB Leipzig ezúttal Portóban játszik. Akár egy döntetlen is jelentősen javítana továbbjutási esélyein.

A csoport állása: 1. Besiktas 9 pont, 2. RB Leipzig 5, 3. FC Porto 3, 4. AS Monaco 1

H CSOPORT: Az utóbbi hetekben a spanyol bajnokságban gyengélkedő Real Madrid Angliában, a londoni Wembley-ben a Tottenham vendége lesz. Dani Carvajal, Mateo Kovacic, Raphael Varane és Keylor Navas is sérült. A másik oldalon Harry Kane játéka kétséges – óriási érvágás lenne a Spursnek a csatár hiánya. A másik párban a Borussia Dortmund nagy favorit Sallai Roland csapata, a ciprusi APOEL ellen.

A csoport állása: 1. Totenham Hotspur és Real Madrid 7-7 pont, 3. Borussia Dortmund 1, 4. APOEL 1.

