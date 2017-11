Vettel kihagyja a címvédési lehetőséget

Közel egy évtized után Sebastian Vettel 2018 januárjában először nem vesz részt a Race of Champions gálaversenyen, így másnak kell harcba szállnia Németország bajnoki címéért.

A négyszeres F1-világbajnok a Szaúd-Arábiában megrendezendő esemény helyett inkább a jövő évi Ferrarira koncentrál, szimulátoron dolgozik majd az új autón - írta a Sport Bild alapján a vezess.hu.

Sebastian Vettel Forma-1-es bemutatkozása első évében, 2007-ben vett részt először a Race of Champions gálaversenyen, ahol Michael Schumacherrel közösen el is vitték a nemzetek kupáját, majd sorozatban ötször meg is védték a címet. Vettel 2015-ben egyéniben nyert, ő lett a bajnokok bajnoka. Idén a miami bajnokok tornáján ismét egyedül szerzett újabb nemzeti kupát.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!