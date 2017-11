Drámai csatában a Szolnoké lett a szuperkupa

A Szolnok 2-0-ra, majd 3-1-re is vezetett, amikor az FTC magához tért, és egyre formásabb támadásokat szőve szintén elkezdte a góltermelést. Olyannyira, hogy 3-3-nál utol is érte a magyar bajnoki címet is birtokló, hazai kupagyőztes Szolnokot. A nagyszünetre mégis minimális szolnoki előnynél (5-4) vonulhattak el a csapatok.

A harmadik negyedben megállt a támadótudománya mindkét félnek, olyannyira, hogy gól nélkül pergett le a teljes játékrész. A negyedik nyolc percben aztán büntetőből a triplázó Varga Dénes 5-5-re módosított, majd egy-egy találat esett még mindkét oldalon, a döntetlennél jöhettek hát az ötméteresek.

A büntetőpárbajban az FTC részéről ketten - Varga Dénes és Madaras Norbert - rontottak, a szolnokiak ugyanakkor nem hibáztak, így összesítésben 10-8-ra nyertek, s övék lett az Európai Szuperkupa.

Szolnoki Dózsa-Közgép - FTC-PQS Waterpolo 10-8 (3-1, 2-3, 0-0, 1-2 - 4-2) - büntetőkkel

Góldobók: Younger 2, Zalánki, Bátori, Mezei, Prlainovic 1-1, illetve Varga Dé. 3, Mitrovic 2, Vámos 1

