Szabó Gabriella: Fel kell kötnöm a gatyámat

Hogy telnek a napjai mostanság?

Lassan felvettem a munkát, vízen vagyok, de még „csupán” a hosszabb résztávok és a hosszú evezések töltik ki a mindennapjaimat. Hamarosan jön a hideg, így délutánonként egyre hangsúlyosabbak a kiegészítő edzések.

Edzőt váltott, Kiss István lesz a trénere a Honvédban. Mi áll a döntés hátterében?

Megmondom őszintén, jelenleg is egyeztetés alatt állunk a Honvéddal. Ezúton is megköszönöm az egyesületemnek , hogy a lehető legjobb megoldást keresi nekem, mert már 31 éves versenyző vagyok. Most már másféle felkészülést végeznék, mint akár 5 évvel ezelőtt. Az lenne a legideálisabb, ha 4-5 fős, szűkkörű csapatban dolgozhatnék.

Egy rutinos, háromszoros olimpiai bajnok kajakozóként mit vár az edzőjétől? Milyen szerepet töltsön be a felkészülése során?

Nagy csodát nem várok, mert sok év van mögöttem. Ha a versenyző kellően motivált, úgy nincs szüksége arra, hogy az edzőjétől várja a segítséget. Egyfajta rugdosást. Tavaly ilyenkor átlendítést vártam: űzzön, hajtson, motiváljon engem. Erre már nincs szükségem, mert ez a hosszú pihenő meghozta a kedvemet a folytatáshoz.

Most egy jó „szem” kell, aki időben szól, hogy vegyek vissza, mert túlpörögtem magam.

Esetleg kijavítja a mozgást, ha úgy látja, hogy szükség van rá.

Milyen a közös munka Kiss Istvánnal?

Ez nagyon bonyolult kérdés. Elkezdtük a közös munkát a fiú csapattal, de kértem, hogy 13-14 fős csapatban már nem edzenék. Jelenleg a megfelelő megoldást keressük, hogy maradhassak a Honvéd színeiben. Egyébként kora reggel, illetve kora délután ketten végezzük az edzéseket.

Kiről van szó?

Horváth Noémivel edzek, ő szintén honvédos edző. Az edzéseinket pedig Szabó János tartja, de hangsúlyozom, ez nem végleges megoldás.

Párosbeli társával, Kozák Danutával tartják a kapcsolatot?

Persze! Nem feltétlen csak sporttársi viszony van köztünk. Merem remélni, hogy baráti is a kapcsolatunk. Nemcsak szakmai dolgokról, hanem Dana kislányáról beszélgetünk, valamint arról, hogyan viseli ezt az időszakot, hogyan rázódik vissza a hétköznapokba úgy, hogy most már egy kislányáról szól az élete.

Korábban többször beszélt arról, hogy a közös edzések során nagy motivációt ad az, hogy Kozák Danutát legyőzze.

Ez nagyon sokat számít, szerintem ez viszi előre a női kajakot Magyarországon.

Mennyire hiányolja ezt a fajta motivációt, vagy másban megtalálta-e?

Most azon a szinten vagyok, amikor még nem feltétlen kell, hogy a versenyzésről szóljon az edzés.

Kezdem visszaszerezni azt a mozgást, amely nem volt meg a nyáron. Négy hónap sok idő, addig nem kajakoztam, így talán jó is, hogy a sebesség nem tereli el a figyelmemet, hogy egy másik versenyzővel harcoljak. Bízom abban, hogy a jövőben is lesznek közös edzések, közös összeülések és összecsapások. Ez mindenképp jót tett nekem. Remélem, hogy Dana is sokat profitált ezekből az egyéni edzéseken.

Az szóba került, hogy újra összeállnak?

Mint mondtam, keveset szakmázunk. Sokat kell fejlődnöm egyesben, hogy újra párosban is jó versenyző lehessek. Nem igazán voltam az elsők között egyéniben, mégis mindig arra törekedtem, hogy egyéniben is a legjobb formámat hozzam. Olyat, amellyel olimpiát is lehetett nyerni. Most is erre törekszem.

Hogy élte meg, hogy nagyobb hazai válogatókat vagy nagyobb nemzetközi versenyeket csak nézőként tudta követni?

Nem okozott szívfájdalmat, hogy mások versenyeznek.

Nem gondoltam, hogy nekem is ott lenne a helyem. A hazai versenyeket és az Eb- és vb eredményeket figyelve azonban nagyon magadra tették a mércét a lányok. Ezúton is gratulálok nekik. Szépen versenyeztek. Úgy gondolom, az 500 négyes világbajnoki győzelme a legkülönlegesebb, mert egy teljesen új egység állt fel. Nagyon fel kell kötni a nadrágot, ha vissza szeretnénk térni a válogatottba.

Mennyire lepte meg az 500 négyes szereplése?

Nem lepett meg, mert láttam, hogy Medveczky Erika és Takács Tamara 1,46–1,47 perccel csatázik, a csapat teljesítménye így nem is volt kérdéses. Tudtam, hogy ilyen teljesítményből nagy esélyük van a győzelemre. A kérdést inkább az idő rövidsége adta, hiszen pár hét alatt kellett egy vadonatúj egységet összehozni. Tökéletesen sikerült, mert az erős új-zélandi egységet sikerült megverniük.

Mekkora harcra számít a következő szezonban a csapatba kerülésért? Mind a páros, mind a négyes hajóban.

Mindig azt mondják, hogy minden idők legerősebb női mezőnye várható jövőre, majd a következő esztendőben újra megismétlik. Ez az év különleges volt, mert Csipes Tamara, Kozák Danuta, s persze én sem voltam ott. Sőt, Kárász Anna sem. Tami talán még nem, de rajta kívül mindannyian harcban leszünk, hogy visszakerülhessünk a válogatottba. Mindenesetre nagyon nehéz lesz.

Így, hogy az idei szezont kihagyta, mivel töltötte a mindennapjait?

Az első hónap meg kellett szoknom, hogy minden nap ne szakadjak meg. A harmadik hét után jöttem rá, hogy szinte ugyanannyit edzek, mintha versenyre készülnék. Másfél órát edzettem, sokat úsztam, futottam és bringáztam. Lett egy kiskutyám, azóta nevelgetésével töltöm az időmet.

A kutya hogy éli meg, hogy viszonylag sok időt tölthet a gazdival?

Először van úgy az életemben, hogy néhány hónapja egyhuzamban ennyi szabadidőm van.

Volt időm összenőnöm a kiskutyámmal. El is kényeztettem.

De most már elkezdtük a téli edzéseket. A konditerembe, ahol az edzések vannak, ott van egy kis kennelje. Jó kis sportoló kutya válik majd belőle, s mire elkezdődnek a vízi edzések, már a motoros csónakban is helyet kap.

Mindenhova együtt mennek?

Elég sok helyre elviszem magammal, persze az ésszerűség határain belül. Épp azzal küszködöm, nehogy depressziós legyen, ha 6-7 órát egyedül marad.

Hogy viseli ezt?

Jól. Kómásan ébred, amikor hazajövök. Nekem nehezebb, mert állandóan azon jár az eszem, hogy szegény kiskutyám mennyire haragszik rám. Most már egyre többször nyitok úgy be az ajtón, hogy folyamatosan alszik.

Néhány hete a Magyar Olimpiai Bizottság sportolói bizottságába is beválasztották. Milyen jellegű ez a munka?

Először is egy óriási megtiszteltetés. Olyan sportolók közé csöppentem, akikre fel tudok nézni. Remélem, hogy kreatív munkával telnek majd a bizottság feladatai. Most az ötleteket gyűjtjük. Friss kezdeményezés Magyarországon, hogy sportolói bizottság működik a Magyar Olimpiai Bizottságban. Kulcsár Krisztián elnök azt kérte, hozzuk közelebb a sportolókat a bizottsághoz. Remélem, hogy mindenkinek olyan szoros a kapcsolata az aktuális olimpikonokkal, hogy ők is bátran mernek hozzánk fordulni. Legyen bármilyen igényünk, észrevételünk, fontos, hogy kicsit színesebb legyenek az olimpiai csapat mindennapjai. Mentor programon gondolkodom, azon, hogyan tudnának a fiatalok belecsöppenni a szűk, felnőtt olimpiai csapat mindennapjaiba, hogy vehetnének részt akár nyílt edzéseken, de ez még a jövő zenéje.

Milyen célokat fogalmazott meg a következő szezonra?

Visszakerülnék a válogatottba, meg persze olimpiai számban nyernék világbajnokságot. Egyéniben a legjobb formámra törekszem. Jelenleg nem dédelgetek csapathajós álmokat. Az élet úgyis kialakítja. Néhány héttel a válogató előtt úgy is kiderül, hogy kivel versenyzek majd az idény során. Jó lenne olimpiai bajnok társammal, Kozák Danutával egy hajóban ülni, de nem zárom ki annak a lehetőségét sem, hogy nem szerepelhetünk együtt. Mindenesetre bebizonyítanám, hogy alkalmas vagyok rá.

A 2020-as tokiói olimpia is ott lebeg a szeme előtt?

Csak ez foglalkoztat. Tudom, hogy milyen állomások vezetnek Tokióig. Mindennap ezért kelek fel, és azért folytatom a kajakozást, hogy ott lehessek.

