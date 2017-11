Csalással vádolták meg a Manchester Cityt

A City továbbra is fantasztikusan menetel, szezonbeli első tizenegy bajnoki mérkőzéséből tízet megnyert, a legutóbbi tizenöt tétmérkőzését vagy megnyerte, vagy (a ligakupában) tizenegyesekkel továbbjutott. Ezen a tizenöt meccsen egy híján félszáz gólt szerzett, az egyéb nagy különbségű győzelmek mellett a rangadókon a Liverpoolnak öt, az Arsenalnak három gólt vágott, a Bajnokok Ligájában az olasz bajnokságot vezető Napolinak két mérkőzésen hatot.

Kevon De Bruyne lövése hozta a rangadó első gólját

Az Arsenal ellen Kevin De Bruyne szerezte az első, a meccs előtt megünnepelt, az előző napokban a klubtörténet első számú góllövőjévé előlépő Sergio Agüero a második, majd Gabriel Jesus a harmadik gólt. Antoine Lacazette közben szépített, de az Arsenalnak nem volt reális esélye még a döntetlenre sem. Ugyanakkor Wenger azt állította, hogy Raheem Sterling feldobta magát a második gólt hozó tizenegyes előtt, a harmadik találatot pedig dupla lesállást előzte meg.

„A Manchester City megállíthatatlan... Ha olyan bírói segítséget kap, mint a mai mérkőzésen”

- mondta a francia szakember.

Mindazonáltal az eredmény nem volt meglepetés, s nem csupán a Manchester City nagy formája miatt. Az Arsenal a 2014–2015-ös szezon kezdete óta mindössze egy idegenbeli bajnokit tudott megnyerni a Man United, Chelsea, Man City, Tottenham. Liverpool ötös ellen.

A vasárnap másik rangadóján a Chelsea 1-0-ra legyőzte José Mourinho Manchester Unitedjét. A portugál, nem egészen másfél év alatt, harmadszor kapott ki a Stamford Bridge-en Korábban a két csapat több egymás elleni mérkőzése is unalmas játékot hozott, de most nem. Végül Álvaro Morata fejes gólja döntött. A spanyol, aki az előző hat meccsén nem szerzett gólt, eddigi angliai karrierje legfontosabb találatának nevezte a vasárnapit.

A Liverpool – elsősorban Mohamed Szalah remek játékával – 4-1-re verte a London Stadiumban a West Ham Unitedet. A Pool a legutóbbi két rangadóján nem játszott jól, de az is igaz, hogy a legutóbbi három meccsén tíz gólt szerzett. S ebben még nincs is benne a maribori 7-0. A West Ham United vezérkara állítólag a hét elején dönt Slaven Bilić edző sorsáról, már van utódjelölt is, David Moyes.

A tabellán az első hat helyet a hat nagy foglalja el, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Arsenal sorrendben.

Premier League, 11. forduló

West Ham United–Liverpool 1-4

Huddersfield–West Bromwich Albion 1-0

Newcastle United–Bournemouth 0-1

Southampton–Burnley 0-1

Swansea City–Brighton 0-1

Stoke City–Leicester City 2-2

Chelsea–Manchester United 1-0

Everton–Watford 3-2

Manchester City–Arsenal 3-1

Tottenham–Crystal Palace 1-0

Az élcsoport: 1. Manchester City 31 pont, 2. Manchester United 24, 3. Tottenham 23, 4. Chelsea 20.

