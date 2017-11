Drasztikus lépést jelentett be az FTC a késelés után

A szombati FTC-DVSC labdarúgó-mérkőzés szünetében kitört verekedés után, amelyben a rendőrség információi szerint két ember súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült, csak egy szűkszavú közleményt adott ki a rendező klub, most azonban az FTC hivatalos honlapján Baranyai Imre biztonsági főnök adott tájékoztatást a klub nevében.

Mint írja, jelentős szurkolói rendbontás történt, és az FTC mindenben együttműködik a rendőrséggel. A rendelkezésre álló felvételeket és dokumentumokat átadták a hatóságnak, és a klub a legszigorúbb eljárást várja el a bűnüldöző szervektől.

"Körülbelül 50 ember, szervezetten vett részt a történtekben, közülük mindenkit be tudunk azonosítani.

A stadion technikai rendszere erre tökéletesen alkalmas.

Lassú a folyamat, de senki sem fogja megúszni,

azok sem, akik maszkot húztak, vagy akik többször is ruházatot és cipőt váltottak, hogy megnehezítsék a későbbi azonosítást" - írja a biztonsági vezető, és jelezte, kérik a szurkolótábor vezetőit, hogy segítsék az elkövetők azonosítását.

"A verekedésekben résztvevőknek - a vizsgálatok lezárásáig -

haladéktalanul felfüggesztjük a belépésre jogosító szurkolói kártyáját, a

nnak is, aki kést hozott be, azoknak is, akik megszegték bármilyen egyéb módon a pályarendszabályban foglaltakat" - áll a közleményben. Baranyai Imre jelezte, a biztonsági szolgálat kizárólag ruházat átvizsgálására jogosult, testüreg motozást nem hajthat végre, a fémdetektoros kapuk használata viszont lassítaná a beléptetést, akár 4-5 óra időtartamra is elhúzódhat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a 24.hu megkeresésére közölte, két embert súlyos testi sértés bűntettének gyanújával hallgattak már ki, ők jelenleg őrizetben vannak, és kezdeményezik az előzetes letartóztatásukat, illetve a bíróság elé állításukat.

Három és fél év után ez volt az első meccs, amelyre visszatértek a ferencvárosi ultrák a stadionba . A közel 20 ezer néző előtt a Fradi 2-1-re nyert .

