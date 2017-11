Férfi vízilabda Bajnokok Ligája - A címvédő Szolnok 12 góllal nyert

Eredmény, férfi BL, csoportkör, 2. forduló:

B csoport:

Szolnoki VSC-Steaua Bucuresti (román) 15-3 (4-0, 2-2, 5-0, 4-1)

a magyar csapat góldobói: Aleksic 4, Zalánki 3, Cuk, Younger 2-2, Bátori, Jansik, Fülöp, Gocic 1-1

Az elején itt is, ott is jól működött a védekezés, utána azonban a Szolnoknak a támadójátéka is pontossá vált, és nagyjából kétpercenként, távoli remek lövésekkel bevéve a Steaua kapuját, elhúzott 4-0-ra. A román rivális a mérkőzés 12. percében szerezte meg szépítő találatát, majd újfent eredményes volt (6-2), csakhogy - elsősorban a triplázó Zalánki Gergőnek és a végül négy gólig jutó Milan Aleksicnek köszönhetően - a szolnoki gólgyártás sem állt le.

Olyannyira, hogy a harmadik játékrész végére már kilencgólosra hízott a hazai előny, miután a Steaua a nagyszünetet követő nyolc percben képtelen volt a magyar kapuba találni (11-2). A befejező negyedben gyorsan meglett a "közte tíz" is Fülöp Bence bombájával, s a Szolnok folytatásban is szinte tetszés szerint érte el góljait. A negyedszer is eredményes Aleksic révén már 14-2-t mutatott az eredményjelző, a 15-3-as végeredményt pedig a házigazdák harmadik délszláv légiósa, Zivko Gocic állította be.

Korábban:

B csoport:

ZF-Eger - Pro Recco (olasz) 4-6 (1-3, 2-2, 1-1, 0-0)

Később:

A csoport:

A-Híd OSC Újbuda - Waspo Hannover (német) 20.30

A BL főtábláján két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek.

