Gyurta és Kapás is a lelátóra szorul a felújított Komjádiban

A csaknem négymilliárd forintért felújított uszodakomplexumba új, elsősorban strandokon, gyógyfürdőkben alkalmazott beléptetőrendszert is telepítettek, de a 24.hu információi szerint a többségében nem a nagy közönség, hanem a sportolók és úszóiskolások által használt létesítményben állandó gondot okoz a be- és kijutás. A belépőjegyet váltók elvileg egy műanyag karórát kapnak, amellyel be tudnak lépni a forgókapuknál, és az öltözőszekrényt is ezzel tudják nyitni, illetve csukni. Csakhogy az egyesületek versenyzői, vízilabdázói és az úszóiskolások, akik edzésre érkeznek, csoportosan lépnek be, nem egyedileg váltanak jegyet, így nem kapnak karórát, és az öltözőszekrényt sem tudják használni.

20 Galéria: Nézzen körül a felújított Császár-Komjádi uszodában! - galéria

"Miközben a felújított öltöző üresen tátong, az egészen kicsi gyerekektől a felnőtt sportolókig bezárólag mindenki a lelátón öltözik, ott tárolják a cuccukat" - panaszolta Verrasztó Zoltán, a Jövő SC elnöke, és szerinte a sportuszodákban ez a rendszer működésképtelen, mert épp annyi öltöző kellene, ahány belépő, de sportolóból sokkal több van, mint szekrény.

Így most a versenyzők átöltöznek, ahol tudnak, és utána a lelátón tárolják a ruhájukat és az értékeiket. A rövid pályás Európa-bajnokságra készülő Gyurta Dániel és Kapás Boglárka is ki van téve minden nap ennek az ügymenetnek, nem tudnak az öltözőben átöltözni, óra hiányában nem tudják a szekrényben tárolni a ruhájukat, a sportszereiket, így jobb híján a lelátóra visznek ők is mindent.

