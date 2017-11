Véget érhet a partra vetettség a Komjádiban

A 24.hu arról írt, hogy a nemrégiben felújított Császár-Komjádi Béla Sportuszoda új beléptetőrendszere két hónapja állandó problémát jelent a sportolók, edzők, de még személyzet számára is. Emellett az öltözőket sem tudják használni.

A rövid pályás Európa-bajnokságra készülő Gyurta Dániel és Kapás Boglárka is ki van téve minden nap ennek az ügymenetnek.

Az InfoRádiónak Nagy Balázs Andor, az Anteus vezetője mondta: minden üzemeltető más koncepcióval, igényekkel fordul a céghez.

A társaság által működtetett rendszer alapvetően alkalmas arra, hogy kiszolgálja a sportuszodákat és fürdőket is.

Hozzátette: a Komjádiban is működőképes rendszert adott át a cég, a nyitás óta azonban voltak új üzemeltetői igények, a csoportos beengedés gördülékenyebbé válása érdekében. Emiatt szoftver frissítésre volt szükség, ezeket végre is hajtotta az Anteus.

Az uszoda azonban még nem vezette be az új változatot,

de bízik benne, hogy amint ez megtörténik, megszűnik a kellemetlenség.

A problémát az elmúlt hetekben az okozta, hogy a belépőjegyet váltók elvileg egy műanyag karórát kapnak, amellyel be tudnak lépni a forgókapuknál, és az öltözőszekrényt is ezzel tudják nyitni, illetve csukni. Csakhogy az egyesületek versenyzői, vízilabdázói és az úszóiskolások, akik edzésre érkeznek, csoportosan lépnek be, nem egyedileg váltanak jegyet, így nem kapnak karórát, és az öltözőszekrényt sem tudják használni.

Kapcsolódó hanganyagok Komjádi beléptetőrendszere Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!