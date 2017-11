Csányi Sándor kemény kritikája a luxemburgi kudarcról

Az MLSZ elnöke nagyon csalódott, és úgy látja, már Lovrencsics kiállítása előtt is alárendelt szerepet töltött be a pályán a magyar labdarúgó-válogatott.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a Nemzeti Sportnak azt mondta a válogatott luxemburgi 2-1-es veresége után, hogy ez a meccs is megmutatta, miért van szükség új szövetségi kapitányra.

"Nagyon csalódott vagyok. Hogy mit vártam? Annál biztosan lényegesen többet, mint amit láthattunk. Lehet, hogy a kiállítás is befolyásolta a mérkőzés alakulását, de lássuk be, már előtte sem azt láttuk a pályán, amire talán számítottunk. Luxemburg futballozott, mi alárendelt szerepet töltöttünk be" - mondta az elnök, de arra a kérdésre, hogy szükség van-e új csapatra, azt felelte, ezt már az új szövetségi kapitány feladata eldönteni.

A megbízott szakvezető másként látta a mérkőzést, Szélesi Zoltán szerint Lovrencsics piros lapja befolyásolta a találkozó alakulását, az emberhátrány már Luxemburg ellen sem fér bele.

"Sokat hibáztunk, ezeket ki kell elemezni, ki kell javítani, nem szabad újra elkövetni. Ez a meccs rávilágított bizonyos dolgokra. A párharcokra jobban kell figyelni, pontosabb játékra van szükség. A labdavesztések számát csökkenteni kell. Természetesen minden vereség megviseli az embert, így ez is" - mondta az ideiglenes kapitány.

