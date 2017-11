Dzsudzsák Balázs megint kifakadt

A válogatott csapatkapitánya az M4 Sportnak adott interjújában nem akarta kizárólag Lovrencsics kiállítására és az emberhátrányra fogni a 2–1-es eredményt, mint mondta, az első félidőben megvoltak a helyzetek a fordításhoz.

"Luxemburg egy kellemetlen csapat, amely tud otthon játszani, ezt most bizonyította is. Ami még bosszantóbb, hogy pontrúgásból kaptuk a második gólt, amire fel is lehet készülni. Sok hiba volt ismét" – értékelt Dzsudzsák, aki a 4–3–3-as felállásban egy új poszton szerepelt a középpályán Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitánynál.

"Próbálgatunk, minden edzőnek más az ötlete, annyira nem idegen tőlem ez a poszt, hiszen kint azért ezt játszom. A félidőben át kellett állnunk egy másik rendszerre, meglátjuk, mi lesz a folytatás" – utalt a kiállításra Dzsudzsák, aki szögletével előkészítette a találkozó egyetlen magyar gólját.

A vereség súlyosságáról Dzsudzsák azt mondta, "nagyon nagy baj, jó lett volna egy kezdőlökés vagy Szélesi Zoltánnak egy győztes debütálás, de ez így megint komoly mélypont".

