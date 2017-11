A Ferencvárosi Torna Club visszaállítja a korábbi biztonsági intézkedéseket a Groupama Arénában a múlt szombati szurkolói rendbontás miatt. A klub sajtótájékoztatóján Nyíri Zoltán, a Ferencváros operatív igazgatója elmondta, nincs szükség újabb biztonsági intézkedésekre, az eddig megszokott, három és fél éven keresztül bevált szabályokat állítják vissza.

A klub bemutatta a tömegverekedésről készült videofelvételeket is, amelyeken az látszik, hogy negyven-ötven csuklyás alak szervezetten rátámad a Fradi meccseire évek óta járó, Bonyha becenevű vezérszurkolóra és társára. Egy másik felvételen azt is látni lehetett, hogy a büfé előtt társával várakozó Bonyha egyik kezében kés lehet, amivel csak fenyegette a támadásra készülő csoportot. A két drukkert a támadók szétválasztották, és egyikőjüket 8-10, míg a vezérszurkolót 20-30 alak ütötte-rúgta egyszerre. A két súlyos sérült időközben már elhagyta a kórházat.

Mintegy 50 másodperc után értek a biztonságiak tett helyszínére - mondta Nyíri Zoltán, és hozzátette, hogy a szurkolói csoportokkal kötött megegyezés értelmében az úgynevezett kríziskezelő egységet kivonták az ultrák által elfoglalt B szektor alól, most viszont ez az egység vissza fog térni, a biztonsági személyzet létszámát azonban nem növelik.

Az operatív igazgató közölte: szervezett támadás, köztörvényes bűncselekmény történt. Akiket sikerül beazonosítani, azok a Ferencváros egyetlen sporteseményét sem látogathatják. Eddig 11 főt azonosítottak be és függesztették fel a belépési engedélyét.

Nyíri Zoltán szerint az ilyen esetekre nem lehetett volna felkészülni. Hozzátette: egyelőre nem tudják, hogy került be a kés a stadionba, mert akár egy bankkártyának álcázott kést is bevihettek, amit nehéz megtalálni. A jövőben azonban a korábbiakhoz képest is alaposabban ellenőrzik a stadionba belépő szurkolókat. Nyíri Zoltán hangsúlyozta, hogy a Bonyha becenevű vezérszurkoló a sportsérülése miatt bekötött keze miatt nem tudott a beléptető kapun bejutni, ezért ment be másokhoz hasonlóan az ún. problémamegoldó kapun.

Az operatív vezető kiemelte, hogy visszatérő ultrákkal a klubvezetők megállapodtak, hogy a vénaszkennert eddig is vállaló szurkolóknak nem eshet bajuk. Nyíri Zoltán arra a felvetésre is reagált, amely szerint a visszatérő drukkerekből agressziót válthatott ki a Bonyha becenevű vezérszurkoló jelenléte. Hangsúlyozta, hogy bíztak az ultrákkal kötött megállapodásban, továbbá 7000 szurkoló volt a B lelátón, és nem lehet mindenki mellé őrt állítani.

Nyíri Zoltán megerősítette, hogy a B-középbe ezentúl is csak 500 szurkolónak kell a vénaszkenneres beléptetést választania, tehát nem állítják vissza a kötelező ellenőrzést mindenkinek.

Az operatív igazgató úgy véli, hogy bevált az a megállapodás, amit Kubatov Gábor FTC-elnök kötött a szurkolókkal. A szurkolói csoportok vezetői együttműködtek a támadók beazonosításában. Egy ilyen nyilvánvaló provokáció miatt nem fogják felrúgni a megállapodást – tette hozzá Nyíri Zoltán.

Az MLSZ fegyelmi bizottságának hárommeccses szektorbezárása miatt tárgyalásos eljárást kérnek a szövetségtől, ha pedig ezen sem születik a számukra kedvező ítélet, akkor fellebbeznek. A keddi határozat szerint a klubnak hárommillió forintot kell fizetnie, és a következő három bajnoki mérkőzésen négy teljes szektort zárva kell tartania.

