Győzelemmel zárta a magyar válogatott az évet

A magyar válogatott kezdőcsapata: Dibusz Dénes - Bese Barnabás, Kádár Tamás, Vinícius Paulo, Szabó János - Varga József, Pátkai Máté, Nagy Dániel - Ugrai Roland, Nikolics Nemanja, Priskin Tamás.

A tizedik percben két Videoton-játékos is cserét kért, Vinícius helyére Korcsmár Zsolt állt be, a hátvéd Vargával üzközve sérült meg. Pátkai Máté helyére Nagy Ádám állt be. Futballtörténelmi ritkaság: emberemlékezet óta nem kellett válogatott meccsen kettőt cserélnünk tíz perc után.

A 18. percben Nikolics egyéni játék után a kapuba lőtt, de sajnos lesről indult.

A félidő közepén kicsit változott a játék képe, a vendégek többet birtokolják a labdát.

Gyengén játszik a magyar csapat, a támadójátéka szinte értékelhetetlen, nincs ember a középpályán, aki szervezné az akciókat.

Nagy Dániel lövéséért hálás volt a 9-10 000 fős közönség, pedig veszélyt nem jelentett.

A 35. percben Nagy Ádám szabadrúgást harcolt ki. Ugrai Roland lövésébe Nikolics Nemanja beleszúrt – védhetetlen lövés, gól lett belőle.

A gól után két jó támadástt is vezetett a magyar csapat, de előbb Priskin nem tudta átvenni a labdát, majd Ugrai, kicsit kisodródott helyzetből nem talált kaput.

Egygólos magyar vezetéssel vonult félidőre a két csapat.

Ugrait „gyanúsan” szerezte védője a tizenhatoson belül, így kimaradt a nagy magyar helyzet.

Az első nem kényszerű magyar csere az este során: Priskin Tamást klubtársa, Böde Dániel váltotta.

Venegas fejese veszélyesen szállt, szöglet lett belőle Szabó János közreműködésével.

A 72. percben Bryan Oviedo lövése után Dibusz bravúrral védett.

Nagy Dániel helyére Németh Krisztián állt. Ugyanakkor a vendégekhez beállt a cselvirtuóz Bolanos.

Tíz perccel a vége előtt Nikolics lement, Márkvárt Dániel is játszhat.

Márkvárt közelről kapura pörgetett, a kapusról kipattant a labda. Utána Bese elesett a tizenhatoson belül, a bíró most sem adott büntetőt. Borges pedig megrántotta.

Az utolsó magyar csere: Stieber Zoltán Ugrai helyén.

Vége: 1-0 ide.

