Kétmilliárd forintot adott a kormány egy új sportra

Sportág lesz a magyarországi elektronikus sportból, és az állami támogatásból a visegrádi négyek országai közötti e-sport bajnokság és konferencia is lesz.

A pénteki Magyar Közlönyben megjelent a hír a magyarországi elektronikus sport sportágként történő elismerése, illetve az e-sport-világ támogatása, továbbá a visegrádi együttműködés elmélyítése érdekében a kormány egyetért a visegrádi négyek országai közötti e-sport bajnokság és konferencia megrendezésével.

A feladat irányítója a kabinet részéről a Deutsch Tamás vezette Digitális Jólét Program, amely felveszi a kapcsolatot az idén bejegyzett Egymillióan a magyar e-sportért Egyesülettel. Az Orbán Viktor szignózta kormányhatározat pénteken mindössze 1,9 millió forintot szánt erre a feladatra, de szombaton gyorsan jött a helyesbítés, 1,9 milliárd forint van erre - írja a hvg.hu.

Az e-sportolók legjobbjai ma már professzionális szinten űzik ezt, ugyanúgy edzenek, mint mondjuk a teniszezők vagy a Forma–1 pilótái, egyre többen már meg is élnek ebből, szigorú szabály- és keretrendszer mellett rendezik versenyeiket és tízezrek szurkolnak a helyszínen, milliók pedig a képernyők előtt. A 2013-as League of Legends (a LoL az egyik legnépszerűbb e-sport a világon) világbajnokság döntőjét 32 millió néző látta a Twitch nevű streamoldalon, a League of Legends-szel pedig naponta 27 millióan játszanak világszerte.

Egy 2017-es felmérés szerint a magyar e-sportolók túlnyomó többsége a Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) nevű játékot nyüstöli, a második legnépszerűbb a League of Legends, aztán a Hearthstone. A megkérdezettek 16 százaléka játszik versenyszerűen, és további 28 százalék jelezte, hogy tervez versenyezni a jövőben. A professzionális videojáték elsősorban a fiatalokat köti le: ötből négyen 25 év alattiak, az e-sportolók harmada pedig 18 év alatti. Hétköznap átlagosan 3, hétvégén 5 órát játszanak az e-sport játékosai.

