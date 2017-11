Visszavonul Buffon és a három muskétás

Az azúrkékek egygólos hátránnyal kezdték a milánói San Siróban a svédek elleni pótselejtezőt, miután Solnába 1-0-ra kikaptak a sárga-kékektől. Gian Piero Ventura az első meccs kudarca után három helyen is megváltoztatta a kezdő tizenegyét, Jorginho, Alessandro Florenzi és Manolo Gabbiadini is szerepet kapott. A változtatások nem váltak be, részben azért, mert a svédek okosan védekeztek, részben pedig azért, mert

előjött a 2017-es ősz betegsége:

a csatársor ötlettelenül futballozott. A Squadra Azzurra a mostani őszön hat hivatalos mérkőzést játszott, két, győzelem, két döntetlen és két vereség lett a mérlege. Még ennél is jellemzőbb, hogy az 540 játékperc alatt mindössze három gólt szerzett.

Ráadásul Milánóban a svédek az első félidőben gyakorlatilag eldönthették volna a továbbjutást, ha a végig indiszponált spanyol játékvezető, Antonio Mateu Lahoz az első félidőben akár Darmian, akár Barzagli kezezése után „befújja” a tizenegyest.

A második játékrészben az olaszok minden erejüket mozgósították, a 63. perctől Andrea Belotti és Stephan El Shaarawy is pályára lépett, majd a 76. perctől beszállt Federico Bernardeschi is. Nem segített. El Shaarawy volt talán a legveszélyesebb, ám a hajrában Robin Olsen bravúrral hárította a lövését. Az olaszok úgy estek ki, hogy a pótselejtezőn egyetlen gólt sem tudtak szerezni.

A mérkőzés után Gianluigi Buffon könnyek között nyilatkozott, megerősítve, hogy az utolsó hivatalos válogatott mérkőzését vívta. Sajnálkozott, hogy nem sikerült a kijutás, de mint mondta,

nem elsősorban maga miatt bánatos, hanem az ország, a szurkolók miatt.

„Egy nagy ölelés jár búcsúzóul Chiellónak, Barzának, Leónak és Lelének, akikkel együtt küzdöttünk végig vagy tíz évet” – mondta, utalva a régi társakra, Giorgio Chiellinire, Andrea Barzaglira, Leonardo Bonuccira és Daniele De Rossira, akik közül Chiellini, Barzagli és De Rossi is követte a kapitány példáját.

Buffon szerint nem becsülték le a svédeket, mindannyian tisztában voltak a mérkőzés fontosságával, de lélektanilag nagyon nehéz volt megbirkózni azzal, hogy hátrányban vannak.

Egy másik világbajnok, Daniele De Rossi „majdnem” pályára lépett a második félidőben, miután a szakmai stáb melegíteni küldte. Ám veterán védekező középpályás ingerülten válaszolt: „Mi a pokolnak álljak be, nem a döntetlent kell őrizni, csatárok kellenének” – dühöngött, s Lorenzo Insignére mutatott, aki azonban nem kapott játéklehetőséget.

A 60 éves Gian Piero Ventura, hiába volt 2020-ig szerződése a szövetséggel a kapitányi posztra, biztosan távozik. A La Gazzetta dello Sport szerint négy jelölt közül kerülhet ki az utód,

a legesélyesebb Carlo Ancelotti,

akit egyébként a lap szavazásán az olvasók is a favoritnak tartanak. Megpróbálhatja a szövetség hazahozni esetleg Antonio Contét Angliából, s ha a két, az utóbbi időben külföldön dolgozó edző közül egyiket sem sikerül megnyerni, a nyártól felvetődhet Massimiliano Allegri szerződtetése is. Vagy esetleg Roberto Mancinié.

A Gazzetta szerint az egyetlen probléma, hogy Ventura fizetése másfél millió euró körüli összeg volt évente, Ancelottié vagy Contéé négymillió körül lenne.

