Pikáns részletek Nora Mörk ellopott fényképeiről

Egy mobiltelefonos alkalmazásból lopták el a Győri Audi ETO világklasszis kézilabdázójától a privát fényképeit, és a sportágon belül is terjesztették az intim felvételeket.

A hét elején állt a nyilvánosság elé Nora Mörk, a győriek világ- és Európa-bajnok norvég kézilabdázója, hogy bűncselekményt követtek el ellene, ellopták a fényképeit, és terjesztették az interneten. A történtek nagyon megviselték, emiatt játszott gyengébben az elmúlt időszakban, és az is megfordult a fejében, hogy lemondja a szereplést a decemberi világbajnokságon is.

Azóta a VG norvég lapnak is adott interjút, és kiderült, telefonját a Facebook WhatsApp nevű alkalmazásán keresztül törték fel. A húszas éveiben járó elkövető, aki Norvégiában terjeszteni kezdte a fotókat még szeptember végén, beismerte tettét, de még nem tudni, hogy ő is szerezte meg a képeket, vagy csak terjesztette a felvételeket. Ráadásul a kézilabdázók körében is felbukkantak a képek, és Mörk azon háborodott fel, hogy még ekkor sem szóltak neki, sőt továbbküldték a fényképeket.

"Kiábrándító, hogy akik ezt művelik, egymást védik ahelyett, hogy segítenének nekem. Ráadásul olyan emberek is, akiket ismerek. És tudom, hogy nagy különbség megkapni egy fotót, vagy továbbküldeni. Ez annyira gyáva" - mondta a lapnak Mörk, aki a Győr dániai Bajnokok Ligája-mérkőzése után utazott Oslóba, és találkozott a parlament családügyi és kulturális bizottságának vezetőivel.

A Blikk szerint azért is kényes az ügy, mert a dekoratív sportolóról felettébb pikáns fotók kerültek nyilvánosságra, némelyiken fehérneműben pózol, többször azonban teljesen meztelenül látható.

Kedden közleményben biztosította támogatásáról Mörköt a norvég sportminiszter és a norvég kézilabda-szövetség elnöke is, Thorir Hergeirsson szövetségi kapitány pedig úgy nyilatkozott, minden segítséget megadnak játékosuknak a problémamentes visszatéréshez.

